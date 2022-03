Если в вашем саду или на даче растут малиновые кусты, вы знаете, как иногда трудно получить ранний урожай малины. Что ж, я готова рассказать вам о секретах и советах опытных аграриев, как достичь этого без особых усилий.

Как получить урожай малины раньше

Малина — одна из самых вкусных, сочных, сладких и ароматных ягод, которая растет наших широтах. Не надо никаких экзотических фруктов, если ваша малина крупная и хорошо родит. Например, ремонтантная малина (селекционный вид) может плодоносить дважды в год как минимум.

Но если у вас даже самые обычные сорта этой ягоды в саду или на даче, то и ее можно заставить созреть раньше. Расскажу о нескольких хитростях, чтобы получить ранний урожай малины. Этими советами со мной поделился один весьма увлекающийся красными ягодами аграрий, и они действительно работают.

Совет № 1: для посадки выбирайте солнечную сторону

Малина не любит тени. В тени ее ягоды будут мелкими и кислыми, а многие созреют гораздо позже, чем положено. Высаживая кусты, обязательно выбирайте самые солнечные места. Если планируете высадить много и собрать большой урожай малины, можно позволить себе даже срезать деревья с густой кроной.

Совет № 2: обильно поливайте кусты в период роста

Много воды и солнца — вот два самых главных секрета сочности и сладости ягод, а также их крупного размера. Именно потому я начала с этих двух пунктов. Но старайтесь не превратить почву в болото. Обильность и частота полива напрямую зависят от почвы и погодных условий в тот или иной период роста малины.

Совет № 3: подкармливайте кусты в период роста

Считается, что малина очень неприхотлива, ведь она растет даже в диком лесу. Но если вы хотите получить быстрый рост малины, раннее созревание ягод и их отменный вкус, это можно ускорить подкормкой. Вот два варианта.

Если вы только высаживаете кусты, обязательно обильно удобрите почву на участке компостом или перегноем, навозом. Идеальная норма — 10 кг на 1 квадратный метр.

Если малина уже растет, но явно видно, что почва бедна полезными веществами, нужна регулярная подкормка. Для этого тоже подойдут навоз и куриный помет, торф и зола, азотные удобрения или готовые смеси специально для ягодных кустов.

Совет № 4: удаляйте молодые побеги

Ранний урожай малины вам обеспечит удаление молодых побегов. Дело в том, что именно они будут забирать у уже крупных ветвей влагу и питательные вещества, а плодов при этом не дадут. Их не нужно выдергивать с корнем, чтобы не повредить основное корневище куста. Я обрезаю их под самый корень острым секатором, и этого достаточно.

Совет № 5: обрабатывайте кусты после сбора урожая

Вне зависимости от того, сколько урожаев успела дать ваша малинка, после этого ее нужно отправить «зимовать». Удалите те ветви, с которых вы собрали больше всего ягод. Обычно это старые и крупные ветви с толстой корой. За зиму и весну более молодые и гибкие ветви смогут набраться сил. А при достаточном количестве света, влаги и подкормки дадут вам еще больший урожай.

Лучше всего наслаждаться свежими ягодами прямо с ветки сразу же после их созревания. Но помните, что малину можно замораживать на зиму или делать из нее вкусное варенье к чаю, богатое витамином С.

