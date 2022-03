Как получить хороший урожай малины: советы садовода

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Без ароматной малины сложно представить себе настоящее лето. Но чтобы получить хороший урожай малины, нужно сперва немного потрудиться. Собственно, начинать ухаживать за малиновыми кустами нужно еще весной. Есть несколько простых трюков, которые помогут вырастить урожай любимых ягод.

Об этих советах я узнала от нашего соседа по даче. Он много лет занимался выращиванием разных ягод для государственных нужд. Именно поэтому он знает, как решать любые возможные проблемы с малиновыми кустами. В прошлом году я начала ухаживать за малиной, опираясь на эти советы. Результат стал виден уже при первом сборе урожая.

Какие советы помогут получить хороший урожай малины

Поскольку малина отличается не только прекрасным вкусом, но и невероятным составом витаминов, ее стремится выращивать большинство дачников. Из нее можно делать различные заготовки, варенье, ее можно морозить, сушить и есть в сыром виде. Поэтому все вложения сил и времени при уходе за малиновыми кустами непременно себя окупят.

Советы садовода по выращиванию малины

Хороший урожай малины можно вырастить, прислушиваясь к нескольким советам.

Начинать уход за малиновыми кустами следует с ранней весны. Еще до того, как почва полностью оттает, следует провести ревизию малиновой плантации. Осмотрите кустики, уберите старые, поврежденные, мерзлые побеги. Они уже не будут давать ягод, но силы у растения будут отнимать. Кроме того, рекомендуется проредить куст, оставив 5–7 веток. Это увеличит количество солнечного света к ним и даст возможность хорошо продуваться. Благодаря этому будущие ягоды будут сладкими. © Depositphotos Чтобы обеспечить хороший урожай малины, следует убрать почву под малиновыми кустами. Листья и сорняки с прошлого сезона нужно собрать, а землю под кустом разрыхлить. Затем можно начинать вносить удобрения под кусты. Самым удачным вариантом для первого удобрения малинника считается аммиачная селитра. Ее следует разводить в пропорции 1 ложка на 10 литров воды. Сперва нужно полить куст обычной водой, а затем влить 3 литра раствора. После этого внесите в грунт немного золы или доломитовой муки. Это позволит раскислить почву. После этого рекомендуется применить мульчирование почвы навозом. Ее нужно укладывать слоем 5–7 см. Во время разложения она будет греть корневую систему, что улучшит рост куста. Особенно это хорошо отражается на кустах-первогодках. Кроме того, мульчирование помогает лучше сохранять влагу в почве под кустом. Чтобы защитить малину от грибковых заболеваний, рекомендуется опрыскивание бордоской смесью. Это стоит делать до начала распускания почек. В составе смеси есть медный купорос, поэтому используя ее, нужно применять защиту кожи, глаз и органов дыхания.

Прислушавшись к этим простым советам, вы сможете собирать хороший урожай малины в течение всего сезона. А чтобы хорошо родила не только малина, но и смородина, займитесь и ее удобрением.

