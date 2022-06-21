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Как покрасить стены в квартире tima-ru



Картина быстро, без предварительной подготовки может, вопреки внешнему виду, занять у нас больше времени, чем работа после правильной подготовки. Если мы не позаботимся о каждой детали должным образом, нас ждут исправления, уборка и даже повторная покраска.Подготовка комнаты к покраске Первый элемент любого ремонта-это обеспечение пространства, где будут проходить работы. С живописью ничем не отличается. Наша главная задача-защитить любую поверхность, которая не является окрашенной стеной или потолком. Поэтому особенно уязвимы мебель и пол. Для проведения любого ремонта необходима малярная пленка. На этом материале экономить не стоит. Если мы купим слишком мало пленки, нам придется натягивать ее, например, на изгибы мебели. Тогда нетрудно разорвать и, как следствие, разоблачить и испачкать. Поэтому всегда запастись запасом. Неиспользованная пленка всегда может ждать следующей покраски.Еще один намек на этот материал-его толщина. Слишком тонкая пленка легко разрывается при ходьбе по ней или при разложении по краям мебели. Размер также важен. Большие пленки уменьшают риск разрыва и не требуют склеивания каждого куска.Чтобы обеспечить стабильную основу и не нужно каждый раз заново покрывать мебель, приобретением сопутствующей малярной пленки должна быть малярная лента. С ее помощью мы эффективно приклеиваем пленку к полу, мебели, а также стенам. Здесь мы также не рекомендуем экономить слишком много. Самые дешевые ленты редко когда хорошо держатся на стенах, мы можем использовать их максимум для защиты оконной рамы. Также стоит запастись рулонами различной ширины, так как иногда вам нужен большой кусок, который надежно удерживает фольгу, а иногда тонкий, например. для того, чтобы установить границу живописи на стене. Если покрасить кухню или гостиную, то придется переставлять мебель. Задача может заключаться в широкой мебели или шкафах, висящих на кухне. Если нет возможности раскрутить сегмент на более мелкие фрагменты, лучше всего переместить его в центр комнаты, чтобы обеспечить максимальную свободу передвижения во время работы. Кроме того, помните, чтобы не перемещать мебель прямо по полу, так как мы рискуем повредить паркет или плитку. Вы можете помочь себе большим картоном или старым одеялом.Что нужно знать о подготовке?Прежде чем атаковать стены валиком с краской, необходимо правильно подготовить поверхность, на которой мы будем работать. Для начала нужно изучить, чем до сих пор была окрашена стена. Некоторые типы красок требуют только очистки перед покраской, в то время как другие должны быть удалены, так как они могут проколоть или новая краска не будет эффективно прилипать к поверхности. Так происходит, например, со старыми эмульсионными красками. Это можно проверить, приклеив к стене кусок малярной ленты.Если, в свою очередь, покрасить свежеоттаченные стены, то главное будет убедиться, что слой штукатурки достаточно высох. Если использовалась традиционная штукатурка, о грунтовке можно думать только по истечении двух недель после выполнения работ. Быстрее работают быстросохнущие штукатурки. В свою очередь, если будет окрашена сухая штукатурка, то есть стены из гипсокартона, работать можно через 2-3 дня после замазки. Независимо от того, работаем ли мы со старой стеной или недавно созданной, важно тщательно очистить и высушить поверхность. Переходим к правильной живописи Основная дилемма – это выбор инструментов. Мы можем выбрать ролик, который равномерно распределяет краску и при этом позволяет быстрее рисовать большую часть стены или потолка. Кисть, в свою очередь, бывает более точной, поэтому используется в основном при окраске окон и дверей. В обоих случаях у нас есть выбор различных размеров и форм.Для покраски потолков пригодится телескопическая валиковая палка, благодаря которой мы сэкономим немало сил. Вам также понадобится выдвижная лестница, которая позволит достичь, например, для соединения стен с потолком.Чтобы сохранить краску, применяйте при покраске малярный ящик для мусора. Таким образом, мы набираем необходимое количество краски на кисть или валик. Если нанести слишком толстый слой, эффект будет неравномерным, и могут образоваться пятна.



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