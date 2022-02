Как подвесить комнатные растения: 5 идей для дома

Несколько лет назад меня позвала в гости бывшая сотрудница. Когда я переступила порог ее дома, первым в глаза бросилось обилие комнатных цветов. Они были везде: на подоконниках, столах и даже свисали с потолка. Последнее выглядело особенно оригинально. Помню, тогда мне очень понравилась идея. И я начала размышлять, как подвесить комнатные растения у себя дома.

В то время я как раз была в декрете, и, чтобы расслабиться, занималась хендмейдом. Поэтому решила самостоятельно сделать несколько подвесов для кашпо. В итоге с ростом моей коллекции вазонов появлялись всё новые композиции из различных материалов. Вот 5 самых интересных вариантов, которые помогут разгрузить подоконник от цветов и украсить ваш интерьер.

Как оригинально подвесить растения дома

Макраме

Плести в технике макраме меня научила мама. Изделия можно сделать из любого подручного материала: пряжа, веревки или полоски ткани. Главное, чтобы он был прочный, но податливый. Мастер-классов по узелковому плетению много, так что вы с легкостью сможете найти подходящий дизайн.

Цепочки

Такие подвесы можно купить, а можно сделать самому. Горшок подвешивается за три цепочки, которые вверху крепятся к крючку. Хотя есть и другие виды крепления (на одной или двух цепочках). В качестве горшка в данном случае отлично подойдут большие консервные банки, которые будут гармонично сочетаться с цепями. Для лофта самое то!

Бусины

Вариант хорош для легких кашпо. Добавьте бусины в плетение из макраме, чтобы сделать его ярче, или просто нанизывайте на нити, за которые планируете подвесить вазон. Кстати, подобным образом можно использовать цветные коктейльные трубочки, нарезав их кусочками.

Деревянные подвесы

В классический интерьер отлично впишутся подвесы из дерева. Тут вариантов тоже много. Соедините нитями несколько полок, чтобы сделать многоуровневый подвес. В каждой дощечке нужно вырезать отверстие для горшка, чтобы надежно зафиксировать и уберечь от падения.

Также можно поместить кашпо в небольшие деревянные ящички и подвесить их за веревки к потолку или стене.

Корзинки из джута

Последним моим творением была корзинка из джута, связанная крючком. Чтобы мешочек хорошо держал форму, сверху и снизу вставляется жесткое кольцо. Есть и более необычный вариант корзины — в виде капли. Но убедитесь, что ваше растение надежно держится в мешке.

Это самые доступные и простые способы подвесить ваши растения. Любители поработать с железом могут выковать шикарные держатели горшков, которые украсят дом как снаружи, так и внутри. Я даже видела композиции из кожи. Но сама пока не пробовала сделать что-то подобное. Возможно у вас есть свои оригинальные идеи?

