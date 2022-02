Многих женщин, в том числе и молодых, беспокоит отечность век. И если причина не кроется во внутренних заболеваниях, то подтянуть веки можно быстро и эффективно в домашних условиях.

Как подтянуть веки в домашних условиях: процедуры и полезные советы

Возраст женщины могут выдавать не только морщины. Вот, казалось бы, гладкая кожа вокруг глаз, а веки «тяжелые», нависшие. И сразу же создается впечатление усталого лица. Причинами опускания и отеков, темных кругов может быть образ жизни и вредные привычки, недосыпание и хроническая усталость, неполноценная работа почек.

Но если причина сугубо косметическая и не требует внутреннего лечения, то подтянуть веки без блефаропластики вполне можно и в домашних условиях. Есть множество способов сделать это, но я поделюсь двумя процедурами, которые для меня наиболее действенные и зарекомендованные временем. А в конце еще несколько советов, которые дала мне профессиональный косметолог.

Способ № 1: массаж льдом

Этот рецепт поможет снять отечность с глаз по утрам. Ведь холод сужает сосуды и выводит лишнюю влагу. Таким образом, подтянуть веки можно буквально за считанные минуты. Подготовьте лед заранее: заморозьте обычную чистую воду или отвар ромашки и других целебных трав. В воду можно добавить пару капель лимонного сока — он осветлит кожу и уберет темные круги. Но если лед кислый, избегайте попадания на слизистую глаза.

Кубиками льда протрите глаза круговыми движениями: по верхнему веку от внутреннего угла глаза до внешнего, а по нижнему, наоборот, от внешнего к внутреннему. Выполняйте движения бережно и аккуратно, чтобы не травмировать тонкую и нежную кожу век. Если обнаружили после процедуры раздражение или сильное покраснение, поменяйте состав льда или прекратите процедуру.

Способ № 2: маска для век с яичным желтком

Если проблема нависания век кроется не столько в утренней отечности, можно воспользоваться интенсивно питающими кожу вокруг глаз масками. Отлично зарекомендовал себя для этих целей яичный белок. Не зря его так много в рецептах красоты для домашнего применения. В желтке содержится более 10 витаминов (самые действенные для кожи — А, Е, группа В) и около 15 минералов.

Маску для век я готовлю следующим образом. Один яичный желток взбиваю вилкой, чтобы он превратился в однородную массу. К нему добавляю чайную ложку базового масла (нейтральное растительное масло — оливковое, подсолнечное, кукурузное). Туда же можно добавить 1-2 капли любимого эфирного масла. Для кожи век полезно облепиховое, масло зародышей пшеницы и виноградных косточек, персиковое, иланг-иланг.

Еще раз тщательно перемешиваю до оптимальной густоты и наношу на закрытые веки на 10-15 минут. Чем чаще делать эту маску, тем заметнее эффект. Старайтесь не лениться в регулярности процедур. Маску из одного желтка можно сделать вечером, а остаток плотно закрыть, убрать в холодильник и использовать утром.

Полезные советы от профессионального косметолога

Домашние рецепты — это всегда отличное подспорье для каждодневного ухода. Но все чаще гораздо удобнее использовать покупную косметику. Мой косметолог против кардинальных вмешательств. Чтобы подтянуть веки без блефаропластики, она советует тщательно подобрать уход за кожей лица.

Подберите косметику для ежедневного ухода строго в соответствии с типом вашей кожи (сухая или жирная, молодая или возрастная, гладкая или проблемная и т.д.).

Старайтесь выбрать единую серию уходовых средств от одной фирмы: косметика для очищения, увлажнения, питания, крем для кожи лица и крем для век.

Для кожи вокруг глаз берите отдельный крем, старайтесь не использовать и вообще не наносить на эту область крем для остальных зон лица, так как кожа век иная.

берите отдельный крем, старайтесь не использовать и вообще не наносить на эту область крем для остальных зон лица, так как кожа век иная. Не умывайте лицо и веки слишком горячей водой, старайтесь использовать теплую, а для ополаскивания даже прохладную.

Нанося крем, сыворотку или гель на веки, обязательно двигайтесь аккуратно и бережно. И по массажным линиям: от внутреннего угла глаза до внешнего, а по нижнему наоборот.

Бережное отношение к своему лицу продлит молодость кожи. А тщательный подбор уходовой косметики и регулярные домашние процедуры избавят от видимых признаков старения кожи вокруг глаз или отечности век.

