Как подготовить картошку к жарке, если она вялая после зимы

Как подготовить картошку к жарке, если она вялая после зимы Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

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В прошлом году с дачи на квартиру привезли 4 мешка картофеля. Что поделать, урожай был на славу. Мешок отдали родственникам, второй — маме. Но даже так после зимы у нас осталось достаточного много корнеплодов. Большинство, конечно, потеряли прежнюю упругость. Благо я знаю, как подготовить картошку к жарке, даже если она вялая.

Согласитесь, выбрасывать еще съедобный продукт в мусор — кощунство. Особенно учитывая то, сколько сил мы положили в его выращивание. Поэтому даже вялый картофель пускаю в пищу. Только предварительно возвращаю его в форму.

Как подготовить картошку к жарке после зимы в подвале

Главная проблема вялого картофеля, что пережил зиму в подвале, — его неэкономность. Пока почистишь такую картошку, полдня пройдет. Но кожуру обрезать не только долго, но еще и сложно тонким слоем. К счастью, проблему можно решить.

Первым делом обрежьте картофелю корни и глазки. Кожуру не трогайте. Картошку хорошенько промойте и поместите в кастрюлю. Залейте ее водой и оставьте минимум на 2 часа. За это время картофель натянет влагу, станет более твердым и упругим.

Этот способ имеет один существенный недостаток. Несмотря на то, что картошка приобретает более привлекательную форму, по вкусу она становится более водянистой. Поэтому замачивать картофель для пюре не рекомендую. А вот для жарки — можно. Главное добавить в процессе готовки добавить побольше специй и чеснока.

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Вообще прошлогодний вялый картофель для жарки не подходит. Его лучше пустить на картофельную запеканку или пюре. А чтобы под рукой всегда была заготовка для картошки фри, подготовьте ее еще осень. Очистите и нарежьте картошку соломкой. Упакуйте ее в пакет и отправьте в морозилку. Вот как подготовить картошку к жарке предпочтет хороший шеф. Как вам идея?

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