как почувствовать себя космонавтом при отключении горячей воды, видео с МКС

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Пресс-служба Роскосмоса опубликовала небольшой, но интересный видеоролик, открывающий новые секреты жизни космонавтов на Международной космической станции.





Ролик «Как соблюдают гигиену в космосе и как почувствовать себя космонавтом при отключении воды» приурочен к традиционным летним отключениям горячей воды в российских городах, когда работы по проведению обслуживания систем теплоснабжения длятся около 10 дней.

В Роскосмосе отмечают: