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как почувствовать себя космонавтом при отключении горячей воды, видео с МКС

как почувствовать себя космонавтом при отключении горячей воды, видео с МКС

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Пресс-служба Роскосмоса опубликовала небольшой, но интересный видеоролик, открывающий новые секреты жизни космонавтов на Международной космической станции.


Ролик «Как соблюдают гигиену в космосе и как почувствовать себя космонавтом при отключении воды» приурочен к традиционным летним отключениям горячей воды в российских городах, когда работы по проведению обслуживания систем теплоснабжения длятся около 10 дней. 

В Роскосмосе отмечают:

А вот космонавты на борту Международной космической станции живут без горячей, да и без холодной воды по полгода (некоторые — год).

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космос роскосмос Россия
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