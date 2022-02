Как почистить засаленный пуховик: 2 проверенных способа

Практически каждый не раз ломал голову над тем, как почистить засаленный пуховик. Ведь при частой носке на верхней одежде появляется блеск, от которого тяжело избавиться. А он портит внешний вид пуховика.

Мало кто прибегает к обычной стирке. Так как наполнитель очень часто сбивается. Потому машинную стирку нельзя назвать лучшим вариантом. Ведь даже с использованием специальных мячиков, которые должны предотвращать сваливание наполнителя, нет гарантии, что куртка не будет испорчена. Что же тогда делать в такой ситуации?

Как почистить засаленный пуховик

Чтобы убрать сальный блеск с верхней одежды не обязательно относить ее в химчистку. Так как избавиться от него довольно просто и в домашних условиях. Существуют два бюджетных способа, которые помогут убрать загрязнения с пуховика, не портя при этом наполнитель.

Первый лайфхак

Для того чтобы воспользоваться одним из самых проверенных методов очистки верхней одежды, вам стоит взять перекись водорода и нашатырный спирт. Два этих вещества помогут избавиться от сального блеска на пуховике за считаные минуты.

Смешиваем 2 стакана воды, 1 стакан перекиси и 6 капель нашатырного спирта. Полученной смесью обрабатываем загрязненные места на куртке, используя губку. Затем пуховик полощем и даем ему высохнуть. Дополнительно делать ничего не нужно.

Второй лайфхак

Есть и другой способ, который не менее эффективен при очистке верхней одежды. Для него требуется лишь уксус и вода. Больше добавлять ничего не стоит. На 1 часть уксуса берем 3 части воды. Тщательно перемешиваем. При помощи губки проходимся по проблемным участкам. Затем проветриваем пуховик на свежем воздухе.

Два этих способа позволят избавиться от сального блеска быстро и эффективно. И самое лучшее то, что особых финансовых затрат не требуется, к тому же много времени не занимает. Потому вам непременно стоит попробовать хотя бы один из этих лайфхаков. Поверьте, полученный результат обязательно понравится. Поделитесь в комментариях, прибегали ли вы ранее к подобным методам очистки пуховика.

