Как почистить сливной фильтр стиральной машины: самый простой способ

На прошлой неделе пришлось вызвать мастера по ремонту стиральных машин. Уже сил не было играться с этим капризным прибором. Даже после максимального отжима одежда оставалась влажной, приходилось сушить ее на балконе по несколько дней. Да еще и запах какой-то появился. Но мастер заверил, всего-то нужно было почистить сливной фильтр стиральной машин.
Оказывается, в умелых руках этот процесс занимает не больше 20 минут. Мастер, добрый человек, буквально на пальцах объяснил, как почистить сливной фильтр стиральной машины самому. Теперь делаю это раз в пол года и вам советую. Детальнее о процедуре читайте ниже.
Где находится фильтр и почему его нужно чистить
Сливной фильтр найти нетрудно. В большинстве стиральных машин, для удобства ремонта, он расположен в нижнем левом или правом углу под крышкой или под съемной панелью. Но бывает, что фильтр вмонтирован в рёбра барабана и достается только изнутри. Тогда в помощь придет инструкция к стиральной машине.
Профилактическая чистка сливного фильтра — залог долгой службы стиральной машинки. Нужно понимать, что на фильтре застревают крупный мусор, грязь, шерсти и волосы. Они не дают грязной воде вытечь из прибора. Именно из-за этого одежда после отжима остается влажной.
Можно ли почистить сливной фильтр стиральной машины самостоятельно
Чтобы безопасно почистить фильтр стиральной машины, придерживайтесь следующей инструкции:
- отключите стиральную машинку от питания, перекройте подачу воды;
- снимите нижнюю панель;
- подложите тряпку или резервуар под сливной шланг. Он расположен рядом с фильтром;
- открутите фильтр и достаньте его;
- промойте фильтр теплой водой. Следите, чтобы не деформировать его;
- сливное отверстие вымойте с помощью щетки;
- вкрутите фильтр обратно;
- подключите стиральную машину к питанию и подаче воды. Проверьте, не течет ли вода через фильтр.
К слову, грязный фильтр — не единственная причина образования неприятного запаха из стиральной машины. Что может вызывать отвратный аромат и как от него избавиться, читайте по ссылке. А вы уже чистили фильтр своей машинки? Делитесь опытом!
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