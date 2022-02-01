Как почистить сковородки с помощью «Кока-Колы»

Как почистить сковородки с помощью «Кока-Колы» Полезные советы
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено


Многим из нас знакомы сложности, с которыми сталкивается любой, кто задастся вопросом, как почистить сковородки. Не новенькие с тефлоновым покрытием, а из бабушкиного арсенала, которые прослужат еще не один десяток лет. Стальные и чугунные отмыть от сажи и жирной гари сложнее всего. Но только не для тех, кто прибегнет к следующему трюку.

Для начала хотелось бы подчеркнуть, что вам не понадобится смертельная химия или резиновые перчатки. Ведь все ингредиенты абсолютно безопасны, по крайне мере, для наружного применения. Более того, вы с легкостью найдете их на своей кухне!

Как быстро почистить сковородки и кастрюли

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Этот лайфхак разлетелся по всему интернету. Должно быть, вы уже слышали о чудодейственных свойствах «Кока-Колы». Не для организма, конечно, а в вопросах быта. Ведь именно она и станет основным ингредиентом. Вам даже не понадобится полная бутылка, всего лишь неполный стакан. Только учтите, чтобы напиток был свежим, ведь газы в нём играют немаловажную роль.

Существует немало экспериментов с этим газированным напитком. Большинство из них направлены на то, чтобы очистить ржавчину или накипь. Но когда дело касается давным давно почерневших кастрюль, одной только газировки будет мало. Делимся с вами более действенным составом.

© Depositphotos

Вам понадобится:

  • 5 ст. л. пищевой соды
  • 50 мл «Кока-Колы»
  1. Найдите емкость небольшого размера и насыпьте в нее пищевую соду.
  2. Залейте порошок газировкой, добавляйте ее не спеша и помешивая. Смесь должна начать пузыриться.
  3. С помощью губки нанесите полученную кашицу на загрязненные поверхности сковородки или кастрюли.
  4. Оставьте посуду на 10 минут.
  5. Помойте утварь сначала теплой водой, а затем средством для мытья посуды. Готовы!

© Depositphotos

Это не только просто, но еще и очень быстро. С помощью этой же формулы можно мыть решетки от плиты и духовки, а также некоторые рабочие поверхности, подверженные загрязнению жиром. Сода с углекислым газом эффективно расщепляют его без вреда для покрытия. А какие еще способы чистки с помощью «Кока-Колы» вы знаете?

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