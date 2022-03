Как почистить лейку душа: простой и эффективный способ

Вся сантехника требует постоянной чистки. Наша водопроводная вода настолько жесткая, что уже на следующий день после уборки на поверхностях появляются новые потеки и известковый налет. А сегодня я заметила, что засорилась моя новенькая лейка в душевой кабине. Чтобы полностью удалить отложения из мелких отверстий, нужно действительно эффективное средство. Как же почистить лейку душа?

В интернете я нашла много разных советов по этому поводу. Использовать агрессивную химию не хотелось, боялась повредить сантехнику. Больше обращала внимание на народные средства. Среди всего прочитанного выбрала один, на мой взгляд, наиболее действенный способ. К тому же главный компонент для приготовления очистительного раствора у меня был.

Как почистить лейку душа с помощью лимонной кислоты

Состав лимонной кислоты хоть и простой, но весьма уникальный. Благодаря ему средство достаточно быстро справляется даже с самыми сложными загрязнениями. Также у лимонки много других преимуществ:

доступность — порошок стоит копейки и его можно найти в любом продовольственном магазине;

— порошок стоит копейки и его можно найти в любом продовольственном магазине; безопасность — подходит для чистки не только сантехники, но и бытовых приборов, при этом не оставляя запаха, как прочие средства;

— подходит для чистки не только сантехники, но и бытовых приборов, при этом не оставляя запаха, как прочие средства; простота в использовании — нужно лишь растворить лимонную кислоту в воде (в правильной пропорции).

Подготовьте подходящую посуду, в которой будет отмокать лейка. Ее, кстати, лучше отсоединить от шланга. Налейте в емкость 500 мл кипятка и всыпьте 10 г лимонной кислоты. Хорошо размешайте раствор, чтобы растворить все гранулы.

Опустите лейку в жидкость и оставьте на 30–40 минут в зависимости от степени загрязнения. После этого потрите губкой распылитель, чтобы убрать остатки налета. Ополосните лейку чистой проточной водой.

После такой простой процедуры сантехника будет выглядеть как новая. Раствором с лимонной кислотой также можно чистить краны и раковину. Но помните, что это всё же кислота, так что обязательно используйте резиновые перчатки.

Среди всех домашних и магазинных средств лимонную кислоту по праву можно назвать самой безопасной. Она не разрушает поверхность, в том числе резиновые вставки. Я вполне довольна результатом. Советую и вам!

