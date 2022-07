Как почистить ковер от грязи капсулой для стирки©

Помните, как раньше зимой мужчины выносили ковры на снег и таким образом чистили их? Сейчас я такого почти не наблюдаю. И ковров стало меньше, и средств для чистки больше. Но как почистить ковер от грязи, если не в снегу и без выбивалки?

Сегодня разнообразие чистящих средств для ковра поражает. Хозяйки 40 лет назад присвистнули бы! Но не все они достаточно эффективные. Какие-то оставляют мыльные разводы, другие заставляют ворсинки слипаться. Часто для чистки ковра нужно потратить большое количество воды, но как сушить?

Как почистить ковер от грязи с помощью капсулы для стирки

Этот метод очистки ковра мне раскрыла соседка. У нее в квартире две комнаты застелены ковролином, который выглядит, как новый. Теперь и я так чищу свои дорожки. Понадобится только капсула для стирки!

Вам понадобится

капсула бля стирки

вода

крышка

резинка

Применение

Залейте капсулу для стирки кипятком и оставьте растворяться. Трогать капсулу обязательно нужно в перчатках. Пропитайте получившимся раствором тряпку из микрофибры, отожмите ее. На разложенную тряпку поставите крышку от кастрюли или сковороды. Концы тряпки свяжите резинкой сверху, на ручке крышке.

Держа крышку за ручку, очистите поверхности ковров. Периодически снимайте тряпку и снова смачивайте ее в растворе.

С помощью такого метода вы можете очистить не только ковер, но и мягкие поверхности мебели. Например, диваны, кресла, мягкие стулья. В капсулах для стирки содержится очень концентрированное и эффективное чистящее средство, помогающее убрать загрязнения. Кроме того, ковры будут пахнуть свежестью! А как вы чистите дорожки в вашем доме?

