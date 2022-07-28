Как почистить ковер от грязи капсулой для стирки©

Помните, как раньше зимой мужчины выносили ковры на снег и таким образом чистили их? Сейчас я такого почти не наблюдаю. И ковров стало меньше, и средств для чистки больше. Но как почистить ковер от грязи, если не в снегу и без выбивалки?
Сегодня разнообразие чистящих средств для ковра поражает. Хозяйки 40 лет назад присвистнули бы! Но не все они достаточно эффективные. Какие-то оставляют мыльные разводы, другие заставляют ворсинки слипаться. Часто для чистки ковра нужно потратить большое количество воды, но как сушить?
Как почистить ковер от грязи с помощью капсулы для стирки
Этот метод очистки ковра мне раскрыла соседка. У нее в квартире две комнаты застелены ковролином, который выглядит, как новый. Теперь и я так чищу свои дорожки. Понадобится только капсула для стирки!
Вам понадобится
- капсула бля стирки
- вода
- крышка
- резинка
Применение
- Залейте капсулу для стирки кипятком и оставьте растворяться. Трогать капсулу обязательно нужно в перчатках.
- Пропитайте получившимся раствором тряпку из микрофибры, отожмите ее.
- На разложенную тряпку поставите крышку от кастрюли или сковороды. Концы тряпки свяжите резинкой сверху, на ручке крышке.
- Держа крышку за ручку, очистите поверхности ковров.
- Периодически снимайте тряпку и снова смачивайте ее в растворе.
С помощью такого метода вы можете очистить не только ковер, но и мягкие поверхности мебели. Например, диваны, кресла, мягкие стулья. В капсулах для стирки содержится очень концентрированное и эффективное чистящее средство, помогающее убрать загрязнения. Кроме того, ковры будут пахнуть свежестью! А как вы чистите дорожки в вашем доме?
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