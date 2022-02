Если в квартире достаточно проводить уборку раз в неделю, кухня нуждается в наведении порядка едва ли не каждый день. То молоко убежит, то столешница забрызгается. А не успеешь оглянуться, и в раковине скопилась гора посуды. За всеми этими хлопотами мы часто забываем об участках, которые находятся на видном месте. Однако при этом не получают должного внимания. Например, кто в суматохе вспомнит о том, как почистить дверцу духовки?

О, да. Это занятие не для слабонервных: жир, копоть, засохшие кусочки еды, пыль! Всё это красуется на виду, прямо под самым носом. Конечно, страшного в этом ничего нет, и дверцу всегда можно завесить полотенцем. Можно даже в шутку сказать, что если дверца духовки чистая, значит, в ней не готовят. Или же знают про один кухонный лайфхак…

Средство для чистки дверцы в духовке

Конечно, в магазине бытовой химии можно найти что угодно. Уверены, там будет средство от жира, от налета и от чего бы то ни было. Но агрессивная химия — явно не вариант для тех, у кого в доме есть дети или питомцы. Зачастую средства для устранения сильных загрязнений опасны для дыхательных путей и способны вызвать аллергию, ожог и отравление. Качественные средства и вовсе вылетят в копеечку.

Вместо этого мы предлагаем вам воспользоваться самой обычной содой! Да-да, той самой пищевой содой. Вы когда-нибудь готовили пышный пирог, гася ее при этом уксусом? Оказывается, нечто подобное выручит вас и в случае с дверцей от духовки.

Сода с уксусом от налета

Вам понадобится одна упаковка соды и немного уксусного раствора, не сильно концентрированного. Для удобства рекомендуем перелить его в бутылочку с пульверизатором и следовать нашей инструкции.

Откройте духовку так, чтобы дверца находилась в горизонтальном положении. Засыпьте дверцу щедрым слоем соды. С помощью пульверизатора распылите уксусный раствор так, чтобы сода приобрела консистенцию густой пасты или мокрого песка. Она может немного шипеть, и это абсолютно нормально. Оставьте соду на 15 минут, пускай она как следует просохнет. Затем с помощью щетки или пылесоса вычистите соду. Важно, чтобы это была именно сухая уборка, иначе останутся разводы. Затем протрите дверцу микрофиброй, и вуаля — она как новенькая!

Сода, реагируя с уксусом, разъедает даже старый жир. Этот способ подходит для чистки духовки даже внутри! Правда, здесь придется все же воспользоваться хотя бы средством для мытья посуды. Надеемся, вы добавите уборку с содой в свое бытовое расписание наравне с мытьем посуды. Ведь это же так просто! А какими средствами для чистки духовки пользуетесь вы?

The post Как почистить дверцу духовки appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!