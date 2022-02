В доме много очевидных мест для скопления пыли, которые мы не убираем годами. Мы настолько привыкли, что они просто есть, что даже не задумываемся об этом. И речь даже не о верхних полках шкафа или кухонной вытяжке, ведь отмыть их относительно просто. А вот как почистить батареи от пыли знают далеко не все.

Пылесосом, даже сняв насадку, внутрь не забраться. Рука туда тоже не пролазит. Особенно когда батареи нового образца — между витками тонюсенькие щели. Кажется, что ситуация безвыходная, но это не так. Делимся с вами простым трюком для уборки, с которым справится даже ребенок.

Как помыть батареи изнутри

© Depositphotos

Для начала о том, зачем это нужно делать. Не секрет, что пыль — рассадник всякой заразы. Прежде всего это пылевые клещи, которые только рады тому, что вы забываете протирать батареи. Эти микроскопические животные питаются пылью и сами по себе не опасны для человека, но выделяют агрессивные аллергены. Когда говорят про аллергию на пыль, имеют в виду именно это.

Есть и другая весомая причина заняться уборкой. Хоть рукой в батарею не забраться, но воздух там циркулирует свободно. И каждый раз, когда включается отопление или открывается окно, пыль поднимается и оседает на полу и мебели. Таким образом любая уборка не будет достаточно эффективна.

© Depositphotos

Но всего этого можно избежать с помощью всего одной губки и пары ножниц. А также моющего средства (при желании). Просто следуйте нашей инструкции!

Возьмите губку для мытья посуды и отрежьте у нее шершавую часть. Ее еще называют абразивной. Затем смочите ее в воде или в моющем растворе. Наколите губку на сложенные ножницы. С помощью скотча закрепите губку, чтобы она не съезжала во время уборки. Вставьте ножницы в батарею вместе с губкой и проведите сверху вниз.

© Depositphotos

Губка соберет на себя всю пыль и грязь, после чего ее можно выкинуть, а ножницы просто протереть. Весь процесс от силы занимает минут пять, поэтому взять эту процедуру в привычку очень удобно. Рекомендуем чистить батареи раз в несколько дней в отопительный сезон и хотя бы один раз в неделю в теплое время года.

The post Как почистить батареи от пыли appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!