



Как побороть прокрастинацию: 10 причин ничегонеделания PetrovaNatalia



Прокрастинация — откладывание дел на потом. Это ситуация, когда мы знаем, что нам нужно что-то сделать, но почему-то этого не делаем: у нас находятся какие-то «важные» и «срочные» дела или мы просто валяем дурака. Но какова же истинная причина откладывания дел на потом? Давайте разбираться.10 причин прокрастинацииФизические (физиологические) причиныПод физическими причинами понимаются банальная усталость и проблемы со здоровьем. Это может быть недосып или авитаминоз. Поэтому, если вы заметили за собой желание лишний раз поваляться на диване перед телевизором, подумайте ― возможно, так проявляются физиологические проблемы.Например, проблемы с щитовидной железой. Или просто нужно пропить курс витаминов, и всё снова придёт в норму. Как вариант, вам уже давно требуется отпуск, поскольку вы сгорели на работе, и не только на психоэмоциональном уровне, но уже и на физическом. В любом случае, когда причиной лени и апатии становится усталость, начните соблюдать режим питания и водный режим: это поможет очистить организм и восстановить правильную циркуляцию энергии.Новые задачиЕсли на физике у вас всё в порядке, вы только что из отпуска и у вас ничего не болит, то следующей причиной, по которой люди чаще всего прокрастинируют, может быть новая задача.На старые привычные автоматические действия не нужно тратить много энергии. Люди действуют по инерции, особо не напрягаясь. Новая задача заставляет человека прикладывать усилия, ментальные и физические. А наш мозг этого не любит, потому что очень ленив. Вот потому и прокрастинирует каждый раз, когда нужно взяться за какое-либо новое дело.Поскольку мозгу совсем не хочется думать и тратить энергию на решение новой головоломки, ему нужно помогать. Пойти на мастер-класс, позаниматься с тренером, почитать экспертные статьи и т.д. После того, как вы выполните всё-таки эту задачу (не без применения силы воли, конечно же), когда она станет уже известной и понятной, тогда выполнять её в будущем станет гораздо легче.Большая и сложная задачаИногда жизнь перед нами ставит большие и сложные задачи, когда мы не знаем, с чего начать, когда проект огромен (например, дипломный) и нет понимания, с какой стороны к нему подойти. Перед масштабом «проблемы» мозг испытывает тихий ужас, потому эту «проблему» нужно разбить на много-много маленьких дел, микрозадач. Такой подход к решению называется «метод швейцарского сыра».Возьмём для примера все тот же дипломный проект. Он глобальный, и здесь необязательно всё делать чётко по плану и в определённой последовательности. Можно начать со списка литературы, потом составить приблизительный план, накидать тезисно, что может лечь в основу 1ой главы, сделать подборку исследований или научных работ по теме ― и вот уже процесс пошёл. Когда будет выполнено множество маленьких задач, сформируется чёткая концепция и придёт понимание, что ещё нужно будет сделать. Вот так обычно едят слона. По кусочкам.Выученная беспомощностьВыученная беспомощность ― это синдром. Он появляется у людей, которые уже несколько раз пробовали, но у них ничего не получилось. Обычно человек предпринимает 5-7 попыток, а потом, если не получает результата, бросает. Склонный к деланию обобщений мозг вынуждает человека думать, что у него и впредь никогда ничего не получится (ведь столько раз не получилось!).При этом высока вероятность того, что всё получилось бы на 8ой раз, но вот 8ую попытку он не предпринимает. Поэтому очень важно помнить, если ничего не вышло после нескольких попыток, это не значит, что не выйдет никогда. Возможно, просто нужно попробовать ещё раз, возможно, сменить стратегию, возможно, попросить кого-то о помощи или отложить дело на какое-то время, а ещё научиться делать правильные выводы, извлекая ценный опыт из неудач.Негативные родительские посланияУ маленьких детей отсутствует критическое мышление, поэтому все слова родителей, т.е. Богов, воспринимаются, как истина в последней инстанции. Если ваши родители вас критиковали, обесценивали вас и ваши успехи, не скупились на сочные эпитеты и метафоры (неудачник(-ца) или руки растут не из того места и т.д.), эти послания в дальнейшей жизни будут вас сильно тормозить.На подсознательном уровне с детских лет впечатывается неверие родителей в то, что у вас что-то может получиться, которое со временем перерастает в ваше собственное. Когда у человека есть сильные сомнения, получится или нет, ленивый мозг всё время будет саботировать разные процессы, а когда в голове прочно укоренилось неверие в собственные силы, то он даже думать не будет в сторону того, чтобы что-то попробовать. Когда есть бессознательная убежденность, что ничего не получится, зачем зря тратить энергию?Но теперь вы выросли: вы уже не те маленькие девочки, не те маленькие мальчики, которые безоговорочно верили своим родителям и их словам. Сейчас у вас есть право выносить свои вердикты и решать самостоятельно, каким будет исход вашего дела или начинания. Сейчас у вас есть возможность поставить слова родителей под сомнение: вдруг они просто проецировали на вас свои неудачи или изо всей своей любви таким образом пытались оградить от разочарований?Вы можете усомниться в том, что вы неудачник(-ца), если начнете, даже в мелочах, вспоминать свои победы и успехи. Возможно, это была школьная стенгазета, которую вы сделали в одиночку, или призовое место на городской олимпиаде. Неважно что. Главное, что они, эти успехи, у вас были. Не обесценивайте их ― наша жизнь именно из таких мелочей и состоит.Сознание жертвыВ сознании жертвы плотно укоренилось убеждение, что от неё ничего не зависит, что она беспомощна, что не в силах на что-либо повлиять. Она как будто вытесняет своё «я могу». Психология жертвы ― это такой тип мышления, при котором человека будто просто несёт по течению реки жизни, а он этим движением не управляет, поскольку у него нет руля. Он не в состоянии что-либо изменить, даже когда ему предлагают это сделать.Определить такого человека довольно просто: вы всё время от него будете слышать: «Да, но…». А далее стандартно, по списку: страна не та, время не пришло, образования нет, возраст, правительство, законы и т.д. Как правило, такое умонастроение передаётся от родителей и оно вшито у нас на генетическом уровне. Однако перестать быть жертвой можно, можно освободиться от рабского мышления.Единственное лекарство от психологии жертвы ― ответственность. Если вдруг вы у себя диагностировали этот недуг и хотите от него избавиться, вам придётся серьезно над собой поработать. И начать нужно будет с того, чтобы запретить себе искать оправдания, объяснять, почему «нет», и выкинуть из своего словаря частицу «но». Конечно, для любых изменений нужна сила воли, поэтому тренируйте её, если действительно хотите что-либо изменить в вашей жизни.Страх неудачСтрах неудач чаще всего базируется на перфекционизме. Перфекционисты очень боятся провала, потому что их мнение о себе, их образ собственного Я напрямую зависит от их достижений. Ситуации, в которых они могут выглядеть глупыми или неуспешными, разрушают их образ победителя.Самооценка таких людей нестабильна, основана на условиях: я всегда должен/должна быть «на коне», умным(ой), удачливым(ой), успешным(ой) и т.д. Они не принимают и не любят себя безусловно, а подобные ограничения мешают двигаться по жизни легко. Страх (а иногда и стыд) увидеть себя не таким, каким хочется, блокирует, поэтому множество очень талантливых людей даже не пытаются сделать первый шаг по направлению к своим мечтам.Перфекционисты не позволяют себе быть такими, какие они есть, принять, что их уникальность заключается в их разносторонности и многообразии. Им сложно понять, что нормально быть не всегда умным, успешным, победителем. У всего есть плюс и есть минус. Нет ни одного человека на Земле, который всё знает, всё умеет и во всех своих начинаниях добился успеха.Необходимо понимать, если вас постигла неудача, это всего лишь точка зрения: нужно посмотреть на неё с другого ракурса, разобрать, сделать выводы и получить новое знание на будущее. Неудачи ― это не конец, не провал, не показатель некомпетентности, это еще одна ступенька к успеху, ступив на которую вы стали умнее, сильнее, опытнее. Позвольте себе иногда ошибаться, и когда страх быть неудачником рассеется и перестанет блокировать, вы окажетесь сразу на несколько шагов ближе к цели, а оставшийся путь до нее станет легким и в радость.Невозможность сделать выборСегодня жизнь предлагает нам множество возможностей: учиться по любой специальности, проживать в любой стране мира, заниматься любым видом бизнеса. Выбор огромен и он парализует. Парализует, потому что появляется страх совершить ошибку. И здесь тоже чаще всего «залипают» перфекционисты. Они боятся делать выбор, т.к. не хотят потратить напрасно время и силы на то, что не принесет в итоге успеха.Любой страх блокирует нас от каких-либо действий, поэтому здесь есть 2 варианта решить задачу: либо отказаться делать выбор вовсе, либо выбрать хоть что-то. При этом всё зависит, в первую очередь, от контекста: идет ли речь о выборе, как об альтернативе (например, вам нужно выбрать одного из двух партнеров), или же речь о выборе жизненного пути (например, когда вы понимаете, что хотите что-то изменить в своей жизни, но не приняли конкретного решения, через что эти изменения реализовать: переезд в другой город, смену места работы или сферу профессиональной деятельности).В зависимости от сложившейся ситуации можно позволить себе какое-то время не принимать кардинальных решений: вдруг Вселенная вам каким-нибудь образом намекнет, что для вас будет наилучшим вариантом. Возможно, самым правильным будет выбрать хоть что-то, а затем, если выбор окажется неверным, изменить мнение и выбрать что-то другое (например, ВУЗ).СмыслНаш мозг не будет тратить энергию на те задачи, смысла в которых он не видит. Поэтому, прежде чем приступить к реализации ваших планов, ответьте себе честно:видите ли вы смысл в своих действиях?вам это зачем?вам это надо?И это должно быть ваше честное перед самим собой «хочу». Ни для мамы, ни для деток, ни для общества ― а для себя любимого(-ой) хочу. Потому что, если на самом деле вам это не нужно, вы и шагу не сделаете в ту сторону, ваш мозг вас туда не поведет.Поэтому очень важно определить, надо или не надо, моё это «хочу» или чужое. Бывают ситуации, когда какая-то задача никак не разрешается долгое время или сроки всё время переносятся, в таком случае высока вероятность того, что вы пытаетесь реализовать не ваше «хочу», вы тратите свои ресурсы на решение чужих задач, реализацию чужих планов. Если же вы на 100% уверены, что это ваше, возможно, причина того, что что-то не складывается, кроется в п.10.Слабая сила волиЗа волевые качества человека отвечают лобные доли (префронтальная кора), что находятся прямо за нашими глазами. Их формирование начинается в подростковом возрасте и заканчивается к 22-25ти годам. Если подростка не нагружали обязанностями, то волевые качества могут быть слаборазвитыми. Когда перед мозгом ставится мало задач, мало «надо», то лобные доли не развиваются, поэтому впоследствии, даже если вы будете сильно чего-то хотеть делать, вы вряд ли сможете из-за отсутствия силы воли.Когда волевых качеств мало, их нужно тренировать. Префронтальная кора ― как мышца: чем больше делаете, тем легче в будущем. Начинайте тренировать свою силу воли с мелочей, например, застилания постели каждое утро. Со временем это станет привычным и вы сможете добавить ещё какую-нибудь мелочь, чтение каждый день хотя бы по 20 минут и т.д. Так постепенно, шаг за шагом можно прокачать свою волевую мышцу, научиться доводить дела до конца и достигать высоких результатов.Вот такие причины прокрастинации известны психологии, поэтому, если у вас есть конкретная цель и желание её реализовать, устраните причины ― и всё пойдёт, как по маслу. Главное ― не обманывайте себя в вопросе истинности своих желаний и намерений.



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