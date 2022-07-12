Как писать быстро и не топтаться на одном месте

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Быстрая печать valensiaibragimova



О писательстве я задумывалась ещё в детстве. С начала были стихи, какие-то истории и сказки. В подростковом возрасте замыслила роман, идей было много. Начала писать в тетради и почти закончила. Сейчас ничего из этого не сохранилось, к сожалению. Естественно, тогда я писала долго. И вот в прошлом году за месяц-полтора до Нового года я наткнулась на Литрес Самиздат и села писать роман. Потом – сказку к конкурсу. Роман писала медленно – 1-2 тысячи слов в день, а то и неделю. Потом совсем забросила. В какой-то момент (через пару месяцев) собралась и села дописывать. Вдруг поняла, что если я буду писать черепашьими шагами, то и за год не напишу книгу. Села думать. Что я делаю не так?Пиши всё, что в голове Оказалось, что поговорка про “семь раз отмерь, один раз отрежь”, для написания книги не подходит. То есть, когда ты начинаешь писать, ты держишь в голове идею (или она у тебя кратко где-то записана). А потом просто садишься за ноутбук, кто за бумагу (тут как душа просит) и начинаешь писать все свои мысли. И пусть они порой бессвязные. Пусть предложения кривые, обрывистые. Пусть много ошибок, опечаток и даже всё написано с маленькой буквы. На данном этапе это совсем неважно. Как жаль, что я это поняла не сразу!Не редактируй сразу Я, как и многие, писала несколько предложений, перечитывала их на раз пять, исправляла ошибки, расставляла знаки препинания. Тут же что-то убирала, добавляла. Итог – абзац идеального текста (как минимум без ошибок и опечаток) за час или два работы. Вот так я очень медленно продвигалась. Но это ещё не самое страшное. Хуже всего, когда ты так медленно пишешь, теряется запал и пропадает желание писать. Ты практически не видишь результата! Одну несчастную главу на 8-10 тысяч знаков ты с трудом пишешь за неделю. А ещё за это время вся твоя идея перепутывается, весь замысел переворачивается с ног на голову. Пока ты пишешь одну главу, в твоей голове родилось ещё несколько, но записать ты из не можешь. А когда доходишь до них, что-то другое рождается, и тебе уже не нравится написанное. Ты начинаешь снова перечитывать и исправлять. Какой итог? Ужасный: книга уже не такая, как ты хотел. Потратил несколько месяцев, а результат тебя не удовлетворяет.Писать можно и без вдохновения Я была уверена, что без вдохновения писать просто нельзя! Ох, как я ошибалась! Вдохновение, как я потом узнала, приходит во время писательства. Это как с едой. Есть настроение – пишу, нет настроения – не пишу. Села за ноут – мыслей ноль – выключила ноутбук. Так было раньше. Потом поняла, что так далеко не уеду. Мне нужно писать, я хочу написать книгу. Хочу! Тогда села и пиши! Через “не могу”, через “не хочу”. И всё. Стоило раз переселить себя один раз, заставить и всё пошло быстро. Главное – начать. Пусть и напишешь несуразицу. А дальше – в голове куча эмоций и мыслей, которые так и просят, чтобы их записали именно сейчас.Тишина – не помощник Ещё один момент – многим необходима тишина, чтобы работать. Я тоже так думала. А потом попробовала писать между делом и получилось. Теперь я могу писать, когда угодно и как угодно. Слушаю музыку и пишу, слушаю новости – и пишу, слушаю голосовые от подруги, отвечаю – и пишу. Дети устроили Армагеддон в квартире – посмотрела, что все живы и снова пишу.Цель нужна всегда Поставьте себе ясную цель. Ради чего всё это? Просто пишу, сейчас это вроде модно, хочу оставить след в истории, люблю писать – это всё нечёткие цели. Найдите конкурс, марафон или что-то ещё. Первую сказку, пусть и небольшую (в 15000 символов), я написала за два присеста. Я хотела успеть на конкурс и ничего, что не выиграла. Роман первый был просто так, вот и не торопилась. Затем писала фэнтези, повесть. Идея затянула и к конкурсу тоже хотела успеть. Итог: 3 авторских листа за 1.5 месяца (вместе с редакцией). А последний роман пока ещё редактирую. Хочу на конкурс успеть, подать нужно до 5 августа. Вот и торопилась. Месяц – писать, месяц – редактировать. Дала себе слово, на носу конкурс, вот и написала за 21 день черновик.План и крутая идея Многие советуют сделать план. То есть, не просто прописать идею в несколько предложений. Типа: “Мария разводится с мужем и остаётся один на один со своими проблемами. Теперь ей предстоит самой пробиваться в этой жизни. Через неделю судьба подкидывает ей новые проблемы и т.д.” А подробный план, с прописанными главами, героями, локациями и т.п. Я не пользуюсь планом. У меня родилась идея. Только начало. Мне понравилось. Поделилась с подругой – она тоже сказала, что классная идея. И я начала писать, не имея понятия, не только о конце, но и о середине. Так втянулась в эту идею, что за сутки написала 42000. Никаких планов не писала. Всё от души от сердца. Села за чистый лист и понеслась… 1,5 часа и вот уже целая глава в 12000 -17000 знаков. Для быстрого написания нужна хорошая идея, которая не отпускает ни днём ни ночью. Вывод Отсюда вытекает самое главное правило: – писать всё, что думаешь, не переосмысливая, не перечитывая и не редактируя. Закончи мысль, закончи главу. Как минимум. А потом только смотри. Я для себя выбрала такой путь – написать книгу, а потом читать и редактировать. Итог: начала 3 июня, закончила 24 июня (280 000 зсп чернового варианта). И только имея этот текст, пусть кривой и сырой, я могу с чистой совестью его редактировать. Я не сидела ночами и днями за ноутбуком. У меня семья, два сына 6 и двух лет, муж, дача, домашние обязанности и кот. Но я для всего это выкраиваю как минимум 2 часа в день, максимум – 4. Но просто посидеть в тишине удаётся не больше часа. Всё остальное пишется набегами между играми с детьми, уборкой, готовкой и другими делами.Удачи! Вдохновения! Терпения!

valensiaibragimova



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