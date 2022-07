Как отварить кукурузу, чтобы была мягкой

Сколько себя помню, я всегда любила кукурузу. Как-то поехали мы с сестрой в гости к нашей знакомой в горную местность. Она угостила нас просто фантастической кукурузкой.

Мне стало интересно, почему у нас такая не получается. Оказывается, кроме сорта, многое зависит от того, как отварить кукурузу. Правильная технология приготовления — это уже половина успеха. А еще нужно знать, чем отличаются сахарные и кормовые сорта.

Как отварить кукурузу: секрет правильного приготовления

Определяем сорт

Обычно мы выращиваем кукурузу самостоятельно. Здесь всё просто: какие семена купишь весной, то и вырастет летом. А вот, если покупать на рынке или в супермаркете, то определить мягкость и сочность можно по зернышку. Попробуйте его на вкус, если оно сладковатое и сочное, а на вид светлое, значит сорт сахарный. Кормовая кукуруза будет иметь нейтральный вкус. А старая будет желтой и суховатой.

Правильная технология варки

А теперь разберемся, как приготовить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной. Вот 5 этапов:

Очищаем початки от листьев и замачиваем их в воде на 1-2 часа. Оказывается, благодаря этому зерна внутри будут более мягкими, а оболочка хорошо проварится. Затем наливаем в кастрюлю воду и ставим ее на огонь. Кукурузу кладем только в кипящую воду. Когда я узнала этот нюанс, очень удивилась, потому что всю жизнь початки клала в холодную воду.

Еще один интересный момент: солим только в конце варки, примерно за 5 минут до выключения. Если бросить соль рано, она увеличит жесткость зерен. Также в кастрюлю рекомендуется добавить чуть-чуть сливочного масла. Весь процесс варки занимает примерно 20 минут. После снятия с огня и слива воды, плотно закрываем кастрюлю крышкой и заворачиваем ее полотенцем. В течение 20 минут кукуруза будет запариваться.

Во время варки можно проверить кукурузку на готовность, отломив и попробовав пару зернышек. Бывает, что продолжительность готовки нужно увеличить.

Хотите, чтобы у вас получилась мягкая кукуруза? Выделите для ее приготовления достаточно времени. Замочите початки, кладите только в кипящую воду, заворачивайте в плотную ткань до полного остывания и наслаждайтесь нежнейшим сладким вкусом сахарной кукурузы.

Узнайте, как отварить кукурузу, чтобы была мягкой. Попробуйте предложенную в этой статье технологию и увидите, насколько вкусным, нежным и сочным получится результат.

