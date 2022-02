Тюль на кухне — красиво, но не слишком практично. Он желтеет от испарений, сереет от пыли, на него попадают пятна от еды. Делимся секретами, как отстирать тюль на кухне до первоначальной белизны.

В современных квартирах и домах на окнах висят не традиционные шторы, а практичные жалюзи или ролеты. Хотя многие всё же стараются не изменять классике. У меня, например, кухня выходит на солнечную сторону, и у самого стекла висят ролеты, защищающие от яркого солнца. А на карнизе расположился красивый полупрозрачный тюль с вышивкой.

Как отстирать кухонный тюль

Но кухня — такое место, где постоянно присутствует высокая температура и влажность воздуха. А если плита, мойка или рабочая поверхность находятся близко к окнам, понятно, что тюль на кухне будет загрязняться очень быстро. Белоснежные полупрозрачные ткани желтеют и сереют со временем, а также могут быть заляпаны жиром. Как отстирать кухонный тюль? Делимся полезными советами и лайфхаками.

Как отстирать желтый тюль?

Тюлевые занавески желтеют от высоких температур, пара и дыма от готовящихся блюд и от жира в воздухе. Также на них могут попадать пятна от еды или напитков. Чтобы отстирать желтый тюль, можно воспользоваться несколькими способами.

С помощью средства для посуды

Свежие пятна жира можно с легкостью вывести с помощью обычного средства для посуды. Смешайте его с горячей водой и с помощью губки хорошо намыльте место загрязнения. Оставьте на 10–15 минут и застирайте. Также можно всю занавеску стирать с добавлением средства для мытья посуды.

С помощью глицерина и аммиака

А вот эта смесь прекрасно удаляет даже старые пятна жира. Смешайте в равных частях глицерин и аммиак, нанесите смесь на ватный диск и хорошенько обработайте пятно. Рекомендую работать в перчатках, так как аммиак может сушить кожу. Затем простирайте тюль традиционным способом.

Как вернуть серому тюлю белизну?

А вот чтобы вернуть посеревшему от пыли полотну яркость и белоснежный цвет, стоит применить другие подручные средства: хозяйственное мыло, соль, уксус и синьку. Как пользоваться синькой для отбеливания? Всё просто:

в таз наливаем теплую воду, добавляем три столовых ложки соли и хорошо перемешиваем, замачиваем в этой жидкости тюль и оставляем примерно на час;

прополаскиваем тюль в чистой воде, намыливаем хозяйственным мылом и застирываем особо загрязненные места;

хорошо выполаскиваем и замачиваем в холодной воде, в которую добавляем две столовых ложки уксуса, оставляем на 15–20 минут;

а теперь выньте тюль из воды, в нее добавьте половину чайной ложки синьки, хорошо размешайте воду, чтобы не было разводов, и верните занавески в таз;

через минут 10–15 еще раз хорошо прополощите тюль в этой воде, а затем в чистой, слегка отожмите и оставьте стекать и сохнуть.

Это рецепт моей бабушки. Нужно сказать, что я к нему прибегала нечасто. Но когда требовалось убрать серость и тусклость белого тюля на кухне, меня всегда выручал именно этот способ.

