Как отстирать любые пятна: усилитель стирального порошка своими руками

У нас с сестрой всегда были разные подходы к выбору стирального порошка. Я отдавала предпочтение известным фирмам с более высокой ценой. А сестра покупала самый дешевый порошок, утверждая, что разницы никакой нет. Каково же было мое удивление, когда я заметила, что даже старые вещи на ней выглядят будто новые. Сперва я начала грешить на свои дорогие средства, но сестра развеяла мои сомнения. Рассказала, как готовит усилитель стирального порошка.
Оказывается, что разницы между дешевым и дорогим средством для стирки и правда мало. Формула одна и та же, а переплачиваете вы за громкое название. Но простые подручные средства вместе с порошком могут помочь справиться со стойкими загрязнениями и поблекшим цветом. Рассказываю, как усилить действие стирального порошка!
Как приготовить усилитель стирального порошка
Сода и перекись водорода
Смешайте 60 мл перекиси водорода и 2 стак. пищевой соды. Во время стирки добавьте столько средства, сколько требуется загрязнениям на вашей одежде. Часть готовой смеси можно сохранить для стирок в будущем. Смесь перекиси и соды имеет легкий отбеливающий эффект, поэтому лучше подходит для стирки светлых вещей.
Если пятна на вашем белье особенно сложные, лучше предварительно замочить ее перед стиркой. Для этого используйте по 2–3 ст. л. стирального порошка и приготовленного усилителя. Легким загрязнениям будет достаточно всего 20 минут в этой смеси. Одежду с трудновыводимыми пятнами лучше оставить на ночь.
Кроме того, из указанных ингредиентов можно приготовить и домашний отбеливатель, если магазинный аналог не справляется с задачей. Для этого смешайте 2 стак пищевой соды с 180 мл перекиси.
Соль
Самый простой способ усилить эффект стирального порошка. Этот продукт, который всегда есть на вашей кухне, можно просто добавлять в отсек вместе со стиральным порошком. Соль не только поможет вывести пятна, но и сделает белье более мягким.
Теперь пользуюсь этими лайфхаками со стиркой и не могу нарадоваться чистой и мягкой одежде. Цветные вещи сохраняют свой насыщенный цвет, а белые сияют белизной. Кроме того, о повторной стирке из-за невыведенных пятен я вообще забыла! А вас устраивает качество магазинного стирального порошка или нужен усилитель?
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