Как отстирать любые пятна: усилитель стирального порошка своими руками

У нас с сестрой всегда были разные подходы к выбору стирального порошка. Я отдавала предпочтение известным фирмам с более высокой ценой. А сестра покупала самый дешевый порошок, утверждая, что разницы никакой нет. Каково же было мое удивление, когда я заметила, что даже старые вещи на ней выглядят будто новые. Сперва я начала грешить на свои дорогие средства, но сестра развеяла мои сомнения. Рассказала, как готовит усилитель стирального порошка.

Оказывается, что разницы между дешевым и дорогим средством для стирки и правда мало. Формула одна и та же, а переплачиваете вы за громкое название. Но простые подручные средства вместе с порошком могут помочь справиться со стойкими загрязнениями и поблекшим цветом. Рассказываю, как усилить действие стирального порошка!

© Depositphotos

Как приготовить усилитель стирального порошка

Сода и перекись водорода

Смешайте 60 мл перекиси водорода и 2 стак. пищевой соды. Во время стирки добавьте столько средства, сколько требуется загрязнениям на вашей одежде. Часть готовой смеси можно сохранить для стирок в будущем. Смесь перекиси и соды имеет легкий отбеливающий эффект, поэтому лучше подходит для стирки светлых вещей.

© Depositphotos

Если пятна на вашем белье особенно сложные, лучше предварительно замочить ее перед стиркой. Для этого используйте по 2–3 ст. л. стирального порошка и приготовленного усилителя. Легким загрязнениям будет достаточно всего 20 минут в этой смеси. Одежду с трудновыводимыми пятнами лучше оставить на ночь.

Кроме того, из указанных ингредиентов можно приготовить и домашний отбеливатель, если магазинный аналог не справляется с задачей. Для этого смешайте 2 стак пищевой соды с 180 мл перекиси.

© Depositphotos

Соль

Самый простой способ усилить эффект стирального порошка. Этот продукт, который всегда есть на вашей кухне, можно просто добавлять в отсек вместе со стиральным порошком. Соль не только поможет вывести пятна, но и сделает белье более мягким.

© Depositphotos

Теперь пользуюсь этими лайфхаками со стиркой и не могу нарадоваться чистой и мягкой одежде. Цветные вещи сохраняют свой насыщенный цвет, а белые сияют белизной. Кроме того, о повторной стирке из-за невыведенных пятен я вообще забыла! А вас устраивает качество магазинного стирального порошка или нужен усилитель?

