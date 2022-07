Как отстирать кухонные полотенца от жира: японский способ

Каждая хозяйка имеет свой небольшой набор кухонных полотенец, которыми она пользуется регулярно. К сожалению, такие изделия очень быстро пачкаются. На них появляются жирные пятна, удалить которые довольно трудно. Эта задача хоть и сложная, но выполнимая. «Со Вкусом» расскажет, как отстирать кухонные полотенца от жира, используя один интересный способ.

Этот метод, позволяющий эффективно устранить загрязнения, очень популярен в Японии. Оказывается, азиатские женщины очень изобретательны не только в плане ухода за собой, но и в уборке. Имея возможность применять различные действенные чистящие, которые представлены на прилавках магазинов в огромном количестве, жительницы Японии отдают предпочтение натуральным средствам.

© Depositphotos

Как отстирать кухонные полотенца от жира японским методом

Пошаговая инструкция

Для того чтобы полотенца на вашей кухне были идеально чистыми, отделаться обычным стиральным порошком не получится. Серьезные жирные пятна лучше всего удалять, прибегая к японской стирке.

Вам понадобится:

10 л воды

2 ст. л. сухой горчицы

0,5 ст. л. уксуса

1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Наберите в большую емкость горячую воду. Влейте в нее уксус и растительное масло. Всыпьте сухую горчицу и хорошенько всё перемешайте. В полученный раствор поместите кухонные полотенца, которым нужно вернуть былую свежесть. Оставьте их замоченными в течение 12 часов. Затем тщательно прополощите изделия. Сперва используйте холодную воду, а затем — горячую. Дайте кухонным полотенцам полностью высохнуть. Желательно вывесить их на балконе, чтобы они смогли хорошенько проветриться.

© Depositphotos

Маленькая хитрость

Для многих запах столового уксуса, который входит в состав этого средства, может показаться очень резким. Потому, если у вас нет возможности дать высохнуть полотенцам на свежем воздухе, следует использовать еще один ингредиент. Готовя раствор, добавьте несколько капель эфирного масла лимона. Так средство для очистки пятен будет иметь легкий цитрусовый аромат.

© Depositphotos

Пошаговую инструкцию приготовления этого чистящего стоит непременно записать. Ведь, воспользовавшись таким копеечным японским методом, вы увидите, как ваши кухонные полотенца из пожелтевших превратятся в белоснежные. И о дорогих средствах для выведения пятен можно будет забыть!

Фото на превью: depositphotos.com

The post Как отстирать кухонные полотенца от жира: японский способ appeared first on Со Вкусом.