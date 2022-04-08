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Как отполировать фары самостоятельно tima-ru



Осенью и зимой к многим автомобилистам возвращается известная проблема: незначительная видимость после наступления темноты. Причиной недостаточного освещения фар может быть потускнение абажура. Изготовленные из пластика лампы со временем окисляются, желтеют и царапаются. Обеспечить рабочее местоЕсли у вас есть возможность, снимите лампу с автомобиля. Это значительно облегчит достижение любых уголков и полировку кривых. Если вы хотите сделать это прямо на своем автомобиле, закрепите близлежащие элементы кузова, т. е. крыло, капот и бампер. Используйте малярную ленту для этого. Таким образом, вы не повредите лак наждачной бумагой.Предварительное притуплениеДля чрезвычайно поврежденных тусклых фар первый этап, – это дополнительное притупление. Необходимо содрать окисленный и поцарапанный защитный слой, который может прямо-таки уходить лоскутами.Для удаления царапин с фар используйте водяные бумаги с градациями 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000. Не пропустите ни одного из них, так как стирание царапин от предыдущего матирования является ключевым в этой технике. Замочите их в воде в течение нескольких минут перед использованием бумаг и подготовьте распылитель с водой.Удаление царапин начните с бумаги 800. Нанесите небольшой кусочек бумаги на полировальный блок и круговыми движениями удалите поврежденную поверхность, защищающую отражатель.Если вы предпочитаете полировать отражатель возвратно-поступательными движениями, обязательно делайте это попеременно – вертикально и горизонтально. Время от времени распыляйте лампу водой для влажной работы. Обратите особое внимание на то, чтобы равномерно матировать отражатель, включая края лампы.После удаления окисленного слоя перейдите к последующим градациям бумаги. В этом случае нужно просто сопрягать меньше, вплоть до заедания глубже. После установки всех оттенков, лампа в дальнейшем будет скучно, однако не переживайте – в процессе полировки состоянии смог заглянуть в глубину прозрачной.Полировка автомобильной лампыПосле предварительного выравнивания поверхности пришло время получить полную прозрачность лампы. Самый простой способ полировать лампы – использовать профессиональную полировальную машину (роторную или двойную), однако вы также можете сделать это вручную. Затем используйте губку для ручной полировки лака или площадку, входящую в комплект для ремонта.Нанесите полировальную пасту на губку, а затем распределите излишки кляксами по всей поверхности лампы. Если вы заботитесь об идеальном эффекте, используйте три пасты с разными градациями, т. е. режущую, полирующую и отделочную.Гораздо более дешевым решением, с другой стороны, будет использование одной пасты , которая одновременно полирует и заполняет. Полируйте лампу круговыми движениями, прижимая губку со средней силой. Продолжайте, пока эффект не будет удовлетворительным для вас.Защита лампыОставление незащищенной лампы быстро приведет к повторному матированию. По этой причине необходимо дополнить потертое покрытие защитным слоем.Сделать это можно с помощью бесцветного лака (так называемого Клара), однако для этого требуются базовые навыки лака. Это самая прочная защита, но грязная краска будет заметна.



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