Как отмыть термос от налета: советы опытных хозяек

В сумке каждого туриста обязательно найдется термос. Его берут с собой рыбаки и строители. Даже офисные работники держат возле себя небольшую термокружку. Способность этой посуды длительное время сохранять температуру напитков и еды делает ее востребованной. Но уже после нескольких дней на стенках емкости появляется налет, который не так-то просто удалить. Умелые хозяйки давно нашли способ, как отмыть термос.

Если налет вовремя не убрать, помимо малоприятного внешнего вида посуды рискуете получить неприятный запах. Он будет портить аромат напитков. Что еще более важно, это признак присутствия в емкости вредных бактерий. При регулярном использовании термоса важно знать, чем его можно качественно очистить. Вот 3 лучших натуральных средства.

Чем и как быстро отмыть термос внутри

Лимонная кислота

Лимон поможет справиться сразу с двумя проблемами: налетом и запахом. Мелко нарежьте фрукт и положите в чашу термоса. Налейте в емкость горячей воды, закройте крышкой и оставьте на 10–12 часов. Затем промойте посуду, используя моющее, и ополосните чистой водой.

Натуральный сок можно частично или полностью заменить лимонной кислотой. Выдавите в термос сок из половины лимона, добавьте 1–2 ч. л. порошка и залейте кипятком до краев. Закройте, тщательно взболтайте и дайте постоять минимум 3 часа, а лучше на ночь. Промойте емкость.

Уксус

Налейте в термос кипяток, чтобы он занял 2/3 от общего объема. Оставшееся пространство заполните уксусом 9 %. Плотно закрутите крышку, взболтайте раствор и оставьте посуду на 3–5 часов. Для лучшего эффекта периодически встряхивайте содержимое. В конце вылейте жидкость и тщательно промойте термос.

Сода с уксусом

О чистящих и дезинфицирующих свойствах соды знает каждая хозяйка. Если загрязнение не слишком сильное, несколько ложек, растворенных в кипятке, уберут налет за ночь.

Еще один старинный способ чистить емкости в труднодоступных местах — добавлять вместе с содой горсть риса. Заполненный наполовину термос следует хорошенько потрясти, чтобы зерна сняли всю грязь.

А самые стойкие следы от напитков поможет удалить смесь соды с уксусом. Разведите 1 ч. л. гидрокарбоната натрия в 250 мл воды и вылейте в термос. Разбавьте столовый уксус водой в пропорции 1:4 и тоже отправьте в емкость. Оставьте закрытую посуду на ночь. Утром хорошо помойте проточной водой.

Как не допустить появление налета

Если правильно следить за колбой, то она всегда будет чистой. После каждого применения выливайте остатки напитка и промывайте емкость. Оставленная на долго заварка может так просто не отмыться. В таком случае пригодится ершик. Обязательно вытирайте колбу насухо или дайте ей полностью просохнуть. Храните посуду открытой, чтобы избежать появления запаха затхлости.

Чтобы больше не искать действенных способов очистки термоса, проще предотвратить проблему еще до ее появления. Понадобится всего 1–2 минуты на то, чтобы привести емкость в порядок. Возможно, вам пригодится домашнее средство для мытья посуды. Оно справляется с жиром не хуже магазинной химии.

