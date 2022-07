Как отмыть сковороду с антипригарным покрытием

Да, в магазине можно купить отличное средство для очистки сковородок. Но мне не хочется проводить эксперименты с моими дорогими помощницами. Поэтому абразивные порошки или щелочные жидкости обхожу стороной, не рискую пробовать на тефлоновой поверхности. Однако, знаю, как очистить сковороду с антипригарным покрытием простым и щадящим способом.

Его мне подсказала мама, которая также бережно относилась к своему набору посуды из ГДР. В те времена сложно было найти специальные моющие средства, а вот хозяйственное мыло всегда было под рукой. С его помощью хозяйки ухитрялись отбеливать белье, мыть кастрюли и даже использовать от вредителей в огороде. Вот и в наши дни хозяйственное мыло сгодилось для чистки сковородок с антипригарным покрытием.

Как отмыть сковороду мылом

Необходимо взять хозяйственное мыло с пометкой 72 %. Это показатель количества жирных кислот в продукте. Затем натрите мыло на крупной терке. Переживать не стоит: терка отлично отмоется проточной водой.

Положите стружку в сковороду с антипригарным покрытием, добавьте примерно полстакана воды, доведите до кипения. Постоянно помешивая, дождитесь, когда мыло полностью раствориться, а масса слегка загустеет. Выключите огонь и дайте жидкости остыть.

Возьмите мягкую щетку и протрите сковороду пеной с двух сторон, оставьте на 15—20 минут. Затем промойте посуду под краном. Результат потрясающий! Жирный налет удаляется даже у основания ручки.

Горячий мыльный раствор хорошо отмывает решетки плиты, конфорки, вытяжку. Для лучшего эффекта пену можно смешать с содой, однако использовать такое средство можно на поверхностях, стойких к абразивной чистке. Также хозяйственное мыло пользуется высоким спросом у огородников, как его использовать на даче читайте в нашей статье.

