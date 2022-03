Как отмыть шкафчики от жира: 3 бюджетных средства

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Отмывание кухонной мебели от жира — это один из самых выматывающих процессов. Многие хозяйки не любят этим заниматься. Ведь времени на то, чтобы избавиться от жира возле варочной поверхности, уходит очень много. К сожалению, уже через пару дней активного использования плиты результата даже не видно. В нашей сегодняшней статье вы узнаете, как отмыть шкафчики от жира, не тратя на это целый день.

Необязательно покупать дорогостоящие средства, которые позволяют отмыть деревянные фасады. Так как привести кухню в порядок можно и при помощи самых бюджетных продуктов, которые есть в доме у каждой хозяйки.

Как отмыть шкафчики от жира

Уксус и спирт

Этот способ прекрасно позволяет избавиться от жира на кухонной мебели. Смешиваем в емкости одну столового уксуса, одну спирта и две части воды. Так как смесь получается с довольно неприятным запахом, то можно добавить еще несколько капель любого эфирного масла. Тогда после уборки на кухне будет очень свежий аромат. Полученную смесь наносим на загрязненные деревянные фасады и оставляем на 15 минут. Затем все поверхности будет очень просто отмыть при помощи намоченной губки.

Разрыхлитель

Этот метод довольно простой. Добавляем в разрыхлитель немного воды, чтобы образовалась кашица. Наносим ее на кухонные шкафчики с жирными пятнами и оставляем на 30 минут. Затем проходимся по поверхностям влажной губкой. Благодаря разрыхлителю от жира не останется и следа.

Подсолнечное масло и сода

Такой эффективный способ непременно сэкономит время во время уборки. Смешиваем одну часть подсолнечного масла и одну часть соды. Наносим на фасады с жирными пятнами и слегка протираем губкой. Нанесенную смесь оставляем на 30 минут. Затем вытираем всё влажной тряпкой. Отошедший налет будет буквально отваливаться. Потому в конце останется стереть всё с поверхностей. Они будут сиять!

Методы, описанные в этой статье, работают на все сто. Потому в их эффективности можете даже не сомневаться. Расскажите в комментариях, пробовали ли вы ранее очистить кухонные шкафчики при помощи таких бюджетных продуктов.

