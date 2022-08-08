Как отмыть руки от въевшейся грязи: советы для дачников

Работа в огороде и в саду всегда дарит потрясающий результат — собственный урожай. Но, помимо этого, она еще и способствует появлению одной неприятной проблемы — загрязнению рук. Избавиться от следов работы на участке, которые остаются на коже, не так и просто. Как хорошо, что в копилочке у опытных садоводов есть действенные способы. Сегодня мы детально расскажем, как отмыть руки от въевшейся грязи.
Если вы забыли о перчатках и теперь не знаете, чем очистить кожу, не бегите сразу же за мылом, которое неспособно эффективно устранить следы земли. Ведь существуют бюджетные народные средства, проверенные годами. Они показывают блестящий результат!
Как отмыть руки от въевшейся грязи: 4 рабочих метода
С помощью эфирного масла
Для того чтобы руки снова имели опрятный вид после изнурительных работ в огороде, достаточно сделать специальную ванночку. Вливаем в таз 1 л теплой воды. Добавляем 5 мл жидкого мыла и 3 мл эфирного масла, аромат которого нравится. Помещаем в ванночку руки. Держим их 15 минут. Затем трем хорошенько загрязненные участки и моем руки теплой чистой водой.
При помощи лимонной кислоты
Очистить пальцы от следов работы на дачном участке сможет помочь и более агрессивный способ. Для этого вам понадобится лимонная кислота. В глубокую емкость всыпаем горсть этого вещества и соединяем его с оливковым маслом. Перемешиваем ингредиенты до образования кашицы. Наносим состав на руки, аккуратно его втирая. Затем смываем кашицу большим количеством теплой воды.
С помощью картофеля
Удивительно, как овощи и фрукты, выращенные самостоятельно, помогают убрать даже сильно въевшеюся грязь. Главное — знать верный способ применения. К примеру, берем картофель, очищаем его от кожуры и отвариваем до готовности. Затем сливаем жидкость в глубокую емкость и даем ей остыть. Опускаем руки в картофельный отвар комнатной температуры на 15 минут. Затем тщательно прорабатываем загрязненные участки. Споласкиваем руки и вытираем их насухо.
При помощи яблок
В возвращении чистоты рукам помогут даже яблоки. Сперва хорошенько их моем, а потом натираем на мелкой терке. Выделившийся сок не сливаем. Хорошенько перемешиваем его с натертой мякотью и кожурой фрукта. Готовое пюре тщательно втираем в места, на которых видны загрязнения. Смываем под проточной водой и вытираем руки.
Обращайтесь к этим методам, если избавиться от грязи при помощи обычного мыла у вас не выходит. И не забывайте использовать увлажняющий крем после таких способов очистки. Ведь он поспособствует возвращению мягкости и нежности кожи ваших руки.
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