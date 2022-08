Как отмыть руки от въевшейся грязи: советы для дачников

Работа в огороде и в саду всегда дарит потрясающий результат — собственный урожай. Но, помимо этого, она еще и способствует появлению одной неприятной проблемы — загрязнению рук. Избавиться от следов работы на участке, которые остаются на коже, не так и просто. Как хорошо, что в копилочке у опытных садоводов есть действенные способы. Сегодня мы детально расскажем, как отмыть руки от въевшейся грязи.

Если вы забыли о перчатках и теперь не знаете, чем очистить кожу, не бегите сразу же за мылом, которое неспособно эффективно устранить следы земли. Ведь существуют бюджетные народные средства, проверенные годами. Они показывают блестящий результат!

© Depositphotos

Как отмыть руки от въевшейся грязи: 4 рабочих метода

С помощью эфирного масла

Для того чтобы руки снова имели опрятный вид после изнурительных работ в огороде, достаточно сделать специальную ванночку. Вливаем в таз 1 л теплой воды. Добавляем 5 мл жидкого мыла и 3 мл эфирного масла, аромат которого нравится. Помещаем в ванночку руки. Держим их 15 минут. Затем трем хорошенько загрязненные участки и моем руки теплой чистой водой.

© Depositphotos

При помощи лимонной кислоты

Очистить пальцы от следов работы на дачном участке сможет помочь и более агрессивный способ. Для этого вам понадобится лимонная кислота. В глубокую емкость всыпаем горсть этого вещества и соединяем его с оливковым маслом. Перемешиваем ингредиенты до образования кашицы. Наносим состав на руки, аккуратно его втирая. Затем смываем кашицу большим количеством теплой воды.

© Depositphotos

С помощью картофеля

Удивительно, как овощи и фрукты, выращенные самостоятельно, помогают убрать даже сильно въевшеюся грязь. Главное — знать верный способ применения. К примеру, берем картофель, очищаем его от кожуры и отвариваем до готовности. Затем сливаем жидкость в глубокую емкость и даем ей остыть. Опускаем руки в картофельный отвар комнатной температуры на 15 минут. Затем тщательно прорабатываем загрязненные участки. Споласкиваем руки и вытираем их насухо.

© Depositphotos

При помощи яблок

В возвращении чистоты рукам помогут даже яблоки. Сперва хорошенько их моем, а потом натираем на мелкой терке. Выделившийся сок не сливаем. Хорошенько перемешиваем его с натертой мякотью и кожурой фрукта. Готовое пюре тщательно втираем в места, на которых видны загрязнения. Смываем под проточной водой и вытираем руки.

© Depositphotos

Обращайтесь к этим методам, если избавиться от грязи при помощи обычного мыла у вас не выходит. И не забывайте использовать увлажняющий крем после таких способов очистки. Ведь он поспособствует возвращению мягкости и нежности кожи ваших руки.

