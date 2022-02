Как отмыть пригоревшую кастрюлю фольгой: проверенный способ

Хоть раз в жизни каждому из нас доводилось иметь дело с пригоревшей кастюлей. Хорошо, если с возникшей проблемой справлялись металлический скребок и средство для мытья посуды. Но зачастую такая посуда отправлялась в мусорку или на дачу, допустим, под маринование шашлыка.

Но перед тем как делать выводы о непригодности, стоит попробовать восстановить ее прежний вид всеми возможными способами. Существует несколько уловок, благодаря которым отмыть пригоревшую кастрюлю и другую посуду с очень старым жиром будет легко и просто. В этой статье редакция «Со Вкусом» также расскажет, как с помощью пары бытовых вещей сделать посуду кристально чистой и практически новой.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю фольгой

Для этого вам понадобится алюминиевая фольга и обычная сода. Насыпьте на обгоревшее пятно 3 ст. л. пищевой соды, добавьте немного воды. Тщательно втирайте полученную пасту в поврежденное место, используя фольгу. Натирайте кастрюлю до тех пор, пока нагар сам не начнет отшелушиваться. Далее помойте кастрюлю водой с жидким мылом и хорошенько вытрите полотенцем. Вы сразу увидите, что она обрела прежнюю аккуратность.

Чем отмыть посуду от застарелого жира

Со старыми пятнами нужно «поиграться». Обычная щетка или губка для посуды тут не работает. Их можно сразу подвергнуть магазинной химии для чистки плит и сложных поверхностей. В таком случае помните о безопасности: берегите глаза, надевайте респиратор и перчатки. Подобные средства чрезвычайно агрессивные. Но можно пойти более экологичным путем и проварить кастрюлю в специальном растворе домашнего приготовления. Для этого поставьте на огонь 3 литра воды в большой посудине. Это может быть металлический тазик или самая вместительная кастрюля в доме. Как только вода закипит, всыпьте к ней смесь из перетертого кислого яблока и половины хозяйственного мыла. Поместите туда пригоревшую кастрюлю и кипятите около 30 минут. После такой обработки весь устаревший жир снимается легким движением руки.

Как отмыть посуду от налета

Со временем на любой посуде образуется неприятный грязноватый налет желтого оттенка. Его легко отмыть средствами, которые точно есть в каждом доме. Смешайте лимонную или уксусную кислоту с пищевой содой. Возьмите жесткую губку и потрите полученной шипящей массой кастрюлю. Оставьте всё на 10–15 минут. Затем пройдитесь по поверхности обычной губкой с моющим средством.

Предлагаем также попробовать еще один рабочий способ очистки с помощью 2 лимонов. Разрежьте плоды на четвертинки и положите в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения. Спустя 5–10 минут такого кипячения вы увидите, как пригоревшие частички внутри кастрюли всплывают на поверхность. Остается лишь пройтись тряпочкой, чтобы завершить начатое.

Как видите, чтобы навести красоту, не нужно тратить огромные деньги на средства или новую посуду. Достаточно выделить немного времени и усилий, и ваши любимые, проверенные временем кастрюльки засияют с новой силой. Читайте также, как избавиться от неприятных запахов в доме.

