Как отмыть ободок крышки кастрюли

Как отмыть ободок крышки кастрюли Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено


Недавно в гостях у сестры обратила внимание на ее утварь. Знаю, что кастрюлям и сковородкам уже лет 10, а выглядят они лучше, чем мои, купленные в прошлом году. Хотя я обращаюсь с вещами аккуратно, труднодоступные для чистки места портят внешний вид утвари. Хорошо, что сестра рассказала, как отмыть ободок крышки кастрюли или сковороды.

Наверное, и вы намучались со стеклянными крышками, у которых металлические ободки. Ни щетка, ни губка туда просто не достают. В итоге жир и нагар накапливаются, а наша утварь теряет презентабельность и аккуратность. Но отмыть стеклянную крышку под ободком легко! Делюсь тремя способами без использования бытовой химии.

© Depositphotos

Содержание
  1. Как отмыть ободок крышки кастрюли: 3 простых способа
  2. Перекись и сода
  3. Раствор соды
  4. Лимонная кислота и уксус

Как отмыть ободок крышки кастрюли: 3 простых способа

Перекись и сода

Залейте перекисью поверхность крышки, распределив жидкость по всей окружности. Подождите 15 минут, а затем засыпьте ободок пищевой содой. Его нужно сперва почистить металлической щеткой, а затем — ножом. Даже затвердевшая грязь будет отчищаться легко. В конце промойте крышку обычной водой. Блеск!

© Depositphotos

Раствор соды

Выберите кастрюлю побольше, вскипятите в ней воду, а затем добавьте 2 ст. л. пищевой соды. Бросьте грязную крышку в кастрюлю и кипятите жидкость 30 минут. После этого очистите грязь металлической щеткой и промойте крышку водой.

© Depositphotos

Лимонная кислота и уксус

Прежде всего снимите с крышки пластиковые элементы, которые могут быть повреждены кислотой. Наполните водой большую кастрюлю, опустите туда крышку и добавьте 1 стак. уксуса 9 % и 25 г лимонной кислоты. Кипятите раствор 30 минут, затем очистите крышку металлической щеткой и промойте водой.

© Depositphotos

Теперь ваши крышки будут блестеть, даже если им уже много лет! С чистой утварью и готовить приятнее, правда? Кроме того, для очищения вам не понадобятся дорогущие средства — все уже есть в вашем доме. А вы знаете, как отмыть стеклянную крышку с металлическим ободком? Делитесь секретами!

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