Как отмыть краску для волос: проверенные методы

Немало девушек зачастую решают покрасить волосы собственноручно. Конечно же, в покраске в домашних условиях нет ничего плохого. В результате из положительного — новый цвет волос, а из отрицательного — следы от краски на коже. А от них, к сожалению, довольно тяжело избавиться. Потому в нашей сегодняшней статье вы узнаете, как отмыть краску для волос при помощи самых обычных средств.

Так как даже бюджетные продукты, которые есть в доме практически у каждой хозяйки, помогут справиться с этой задачей. Главное — знать, как же их использовать. А в этом абсолютно ничего сложного нет.

Как отмыть краску для волос: действенные средства

Растительное масло

Это средство, как нельзя лучше помогает избавиться от следов краски для волос на коже. Использовать растительное масло очень просто. Сперва его подогреваем. Когда оно станет теплым, смачиваем ватный тампон и протираем те места, на которых осталась краска. Ждем 15-20 минут, а затем смываем. Кожа будет чистой!

Жидкое мыло

Если следы от краски свежие, то отмыть их поможет и обычный мыльный раствор. Это одно из самых доступных средств. Набираем теплую воду и добавляем в нее жидкое мыло. Окунаем ватный диск и проходимся им по местам, где осталась краска. Тщательно стираем следы от нее, а потом смываем мыльный раствор простой водой.

Зубная паста

Мало кто знает об этом способе, который помогает избавиться от краски для волос. А зря, ведь он очень эффективный. Для него потребуется лишь зубная паста. Наносим ее не грубым слоем на краску, оставшуюся на коже. Ждем, пока паста высохнет. Только потом смываем ее теплой водой. И от краски не останется и следа!

Скраб для кожи

Это средство поможет в том случае, если вы заметили след от краски не сразу. Когда пятно не свежее, то от него избавиться гораздо сложнее. Но скраб для кожи справиться с этой миссией. При том что использовать его довольно просто. Берем скраб, наносим его на след от краски и слегка трем. Смываем по истечении времени, которое указано на упаковке. В результате краски на коже не будет.

Вот такие есть бюджетные продукты, которые всегда смогут помочь домашним колористам. Использовать их можно тогда, когда вы забыли купить специальное средство для снятия краски. Поверьте, полученный результат вас непременно порадует.

