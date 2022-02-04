Как открыть ООО

Волеизъявление участников об организации нового бизнеса в форме ООО. Решение о создании Общества принимается совместным протоколом либо решением единственного учредителя.

Один из участников назначается ответственным лицом за прохождение процедуры и оформление документации. В законе об ООО он определен как заявитель. Заявитель заполняет заявление, формирует пакет документов, контактирует с государственными инстанциями, а также получает свидетельство о регистрации.

Формирование уставного капитала из долей учредителей. Уставный капитал не может составлять менее 10 тысяч рублей. Каждый из участников пополняет капитал денежными средствами, имуществом, финансовыми инструментами, либо имущественными правами. Доли устанавливаются в дробном размере, и их размер фиксируется документально. На момент регистрации 50 процентов от прогнозируемого размера уставного капитала должно быть внесено учредителями.

Порядок регистрации ООО предполагает предоставление в налоговые органы сведений о месте нахождения исполнительного органа Общества. В правовых документах эта информация обозначается понятием «юридический адрес». Российская практика свидетельствует о наличии различных подходов к приобретению юридического адреса. Адресом может стать собственное или арендуемое помещение, место жительства генерального директора Общества.

Часто предприниматели прибегают к методу покупки юридического адреса у регистраторов. Но этот способ далеко не безопасен, т. к. велика вероятность приобретения адреса массовой регистрации, который при прохождении процедуры может послужить основанием для отказа в регистрации. Не стоит прибегать к уловкам регистрации фирмы по несуществующему адресу. Потраченные на нотариальные и государственные услуги средства не вернуть, а отказ получить запросто.

Уплата государственной пошлины за прохождение процедуры государственной регистрации. Собственно сумма госпошлины и нотариальных услуг является платой государству за открытие нового бизнеса. Госпошлина оплачивается через банковские учреждения наличным или безналичным путем.

Порядок регистрации ООО предполагает предоставление установленного перечня документов, в состав которого входят:

– Устав Общества;

– Протокол собрания или решение об учреждении;

– Заявление, заверенное нотариатом.

Нормативные документы предусматривают возможность самостоятельного оформления документов или с помощью профессиональных юристов. Выбор способа регистрации зависит от багажа юридических знаний, и способности изучать тонкие грани российского законодательства.

Пакет документов предоставляется заявителем в налоговые органы. Сотрудники государственной структуры в течение 5 рабочих дней проверяют содержащиеся в нем сведения, и на основе проведенного анализа выносится решение за подписью руководителя налогового органа. Положительное решение оформляется в форме свидетельства о государственной регистрации, отрицательное в форме мотивированного отказа.

Материалы для статьи использовались https://stroyurist.ru/blog/priostanovka-deyatelnosti-ooo-bez-likvidatsii/

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