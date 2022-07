Как отбелить вещи в домашних условиях: лайфхак с пакетом

Класть целлофановый пакет в стиральную машинку — отличная идея или же абсурд? Давайте разбираться! Если вам ранее доводилось слышать о таком лайфхаке, но не хватало смелости им воспользоваться, очень зря. Пусть этот метод кажется нелепым, но он очень эффективен. Неспроста многие хозяйки его активно используют. Сегодня наша редакция расскажет, как отбелить вещи при помощи обычного целлофанового пакета.

Такая маленькая хитрость позволит сделать процесс стирки более результативным. Главное — берите для этой задачи пакет без рисунков, подойдет лишь однотонный. Тогда эффект вас непременно удивит!

Как отбелить вещи: рабочий лайхак

Метод с целлофановым пакетом необычайно простой. Применить его сможет каждый желающий. Для этого необходимо лишь взять пакет, поместить его вместе с остальными вещами в барабан, влить или всыпать средство для стирки и запустить машинку. Ничего сложного, ведь так? Убедитесь в этом самостоятельно, полюбуйтесь непревзойденной чистотой и белоснежным цветом своих вещей.

Полученный результат

Благодаря использованию такого элементарного лайфхака вы сможете добиться сразу нескольких целей:

Снимите шерсть домашних животных и волоски с одежды. Счистить их самостоятельно с вещей довольно затруднительно. А целлофановый пакет упрощает этот процесс. За счёт того, что в машинке во время стирки образуется электрическая статика, такая вещица поможет собрать всю шерсть. Отбелите вещи. Также удастся вернуть былой цвет вещам, которые успели пожелтеть. Даже застиранная белая одежда, которую, казалось бы, спасти невозможно, будет снова как новая. Хорошенько размешаете порошок. Целлофановый пакет играет роль «большой ложки» во время стирки. Бывает, что порошок плохо размешивается в процессе, потому остается на вещах. С использованием этого лайфхака данная проблема вас не побеспокоит. Продлите жизнь стиральной машины. Пластиковый пакет не позволяет мусору попасть в фильтр машинки. Он препятствует его засорению.

Такой интересный метод позволит сэкономить на стиральном порошке и поможет эффективно очистить белье. Поделитесь столь интересным лайхаком со своими друзьями, чтобы и они знали о таком действенном способе! Только помните, что использовать пакет для стирки шерстяных вещей не стоит. Узнайте, как правильно очищать джемперы и свитера, чтобы они не сели.

