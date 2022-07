Как освежить квартиру: корейский способ

Влажная уборка — залог чистоты и опрятного вида вашего гнездышка. Протирать пыль с поверхностей и мыть пол нужно хотя бы раз в неделю. А если у вас есть домашние животные или дети, то частота уборки возрастает. Однако бывает, что и с такой регулярностью обстановка дома затхлая. Рассказываю, как освежить квартиру простейшим способом.

На запах в квартире влияют разные факторы: исправность вытяжки, частота выноса мусора, новизна мебели, ковров, штор, полушек и одеял. Если вы хотите, чтобы в вашей квартире приятно пахло, используйте этот быстрый и несложный метод.

© Depositphotos

Как освежить квартиру: удивительный опыт корейцев

Вам понадобится

вода

пульверизатор

кондиционер для волос

© Depositphotos

Приготовление и применение

Наполните пульверизатор водой и добавьте немного бальзама для волос. Хорошенько потрясите бутылку, чтобы добиться однородности. Протрите поверхности влажной тряпкой, как вы это делаете всегда. Распылите приготовленный раствор на поверхности и равномерно распределите его с помощью тряпки или салфетки.

© Depositphotos

Теперь вы знаете простейший метод, как освежить воздух в квартире! Обязательно попробуйте его во время следующей уборки. Благодаря кондиционеру для волос пыль будет меньше оседать на поверхностях. Кроме того, аромат будет держаться великолепный! Это тот случай, когда кондиционер можно выбрать по запаху, а по эффективности восстановления волос. А какие вы знаете способы освежить квартиру?

