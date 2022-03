Подписывайтесь на новости RNT24 в

В наше время купить качественный кофе и не оставить при этом целое состояние в магазине — тот еще квест. И самое ужасное то, что даже заплатив внушительную сумму, у вас не будет гарантии, что это хороший продукт. Потому нужно знать, как определить качество растворимого кофе и не попасть на подделку.

Ведь сейчас на многих производствах экономят, добавляя в кофе различные примеси. Для изготовления подделок используют цикорий, овес, жареные косточки фиников, зерно, желуди и каштаны. Полученный из них порошок подмешивают к натуральному кофе. К счастью, наличие этих примесей легко определить.

Как определить качество растворимого кофе: проверенные способы

Первый метод

Чтобы узнать, есть ли в растворимом кофе примеси, стоит налить холодную воду в глубокую емкость. Затем нужно всыпать в нее немного кофе. Если он без примесей, то частицы останутся на поверхности воды. Наличие осадка же говорит о сторонних добавках.

Второй метод

Следует обращать внимание на оттенок гранул растворимого кофе. Если они слегка блестят или же имеют очень тусклый цвет — это свидетельствует о невысоком качестве продукта. Такой кофе лучше не покупать.

Третий метод

Частицы кофе, смешанные с водой, не слипаются и не имеют странного цвета. Добавленные примеси же наоборот. Они окрашивают воду в грязно-желтый цвет, слипаясь при этом. К тому же такие добавки имеют очень неприятный кисловатый вкус.

Четвертый метод

Этот способ очень простой. Для него потребуется лишь лист белой бумаги. На него следует выложить несколько гранул кофе и исследовать их. Обращайте внимание на странный цвет, оттенок и текстуру.

Благодаря этим нехитрым способам можно отличить настоящий кофе от поддельного. Вам не нужно будет больше переплачивать за этот напиток. Ведь у вас в запасе есть 4 метода, которые позволят покупать лишь качественный кофе. И за различные примеси уже не нужно будет платить. Расскажите в комментариях, какой способ вам понравился больше всего.

