Если куст смородины растет на вашем участке довольно давно, вы скоро начнете замечать изменения. Особенно старые ветки перестанут давать большой урожай и начнут загущать куст. Но не спешите избавляться от всего куста, выкорчевывая его. Я знаю действенный способ, как омолодить смородину!

Многие мои соседи-дачники совершили ошибку и выкорчевали кусты смородины. А ведь это такая трудоемкая работа! Делюсь с вами простым способом омолодить куст смородины. Не совершайте тех же ошибок, сохраните жизнь вашим растениям и улучшите урожай.

Как омолодить смородину: короткая инструкция

Чтобы омолодить старую смородину, нужно основательно обрезать куст. Найдите те ветки, которые приносят меньше всего ягод, и срежьте их. В первую очередь это будут те ветви, которые лежат на земле или находятся в постоянной тени. Поломанные ветки тоже следует срезать.

Кроме того, нужно удалить все старые однолетние побеги. Оставьте сильные, но не более 2–3 на замену старым. Если же на кусте нет сильных нулевых побегов, проредите его в разных частях.

Только не нужно за один раз удалять все непродуктивные ветви. Растяните этот процесс на 2–3 года, чтобы новые ветки успевали формироваться. Если нулевые побеги не отрастают, в следующий раз вырежьте и волчки, которые выросли в нижних частях старых веток.

Омолаживающую обрезку смородины можно проводить как осенью, так и весной. На протяжении нескольких лет вы избавитесь от всех веток, которые не дают урожая. Растение сможет тратить питательные вещества на новые ветки, которые будут усыпаны большими и сладкими ягодами!

