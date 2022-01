Как очистить кухонные шкафы при помощи подсолнечного масла: способ на миллион

Все знают не понаслышке, как же тяжело поддерживать идеальную чистоту на кухне. Ведь рабочая поверхность и шкафчики очень часто страдают при готовке. На них остается жир, который довольно нелегко убрать. Вот почему очищать кухонные фасады нужно на регулярной основе. Так как, игнорируя нагар и жир, которые остаются, во время генеральной уборки нужно будет потратить целый день, чтобы идеально отдраить кухонную мебель.

Редакция «Со Вкусом» решила поделиться проверенным способом, который обязательно поможет вам в наведении порядка на кухне. Этой маленькой хитростью пользовались еще во времена СССР. Советские хозяйки знали, как быстро очистить все фасады, не тратя на это несколько часов. Секрет довольно прост: кухонную мебель нужно смазать подсолнечным маслом. И это действительно работает!

Как очистить кухонные шкафы с подсолнечным маслом

Если вы желаете быстро очистить мебель от жира, то ваш первый помощник в столь нелегком деле — это обычное подсолнечное масло. Ведь именно с его помощью все кухонные фасады будут блестеть. Использовать его очень просто, ни к каким сложным манипуляциям прибегать не нужно будет.

Нужно взять подсолнечное масло и соду. Их следует смешать в равных пропорциях. Затем это средство надо нанести на все загрязненные поверхности и подождать 30 минут. После этого убираем всё губкой. В результате жир скатывается в комочки, тем самым облегчая процесс уборки. Ведь так его намного проще убрать.

Преимущества этого способа

С помощью подсолнечного масла, смешанного с содой, можно довольно просто избавиться от жирных кухонных отложений. Но это не единственный плюс этого средства для очистки поверхностей. Ведь подсолнечное масло создает защитную пленку на деревянной мебели.

К тому же оно позволяет скрыть царапины на фасадах, позволяя тем самым обновить кухню, при этом не тратя баснословных сумм на новые шкафчики. Потому не стоит думать о покупке новой мебели на кухню, если вы заметили на ней мелкие потертости. Просто используйте подсолнечное масло.

Вот такой легкий способ очистки кухонных фасадов позволит вам забыть о многочасовой уборке. Не бойтесь прибегнуть к такому методу, ведь он проверен годами. Кухня будет блестеть благодаря обычному подсолнечному маслу. Бюджетно и просто!

