Чтобы каждый год получать хороший богатый урожай сладкой и полезной ягоды, нужно регулярно обрезать куст. Правильная весенняя обрезка малины позволит вам существенно увеличить количество ягод. Редакция «Со Вкусом» подготовила для вас несколько простых и полезных советов, которые помогут разобраться в том, как обрезать малину весной.

Весенняя обрезка малины в первую очередь нужна для того, чтобы перераспределить полезные вещества с верхней части стебель в рост, а также для формирования боковых веточек. Правильный уход за растением позволит вам существенно увеличить урожай малины.

Уход за малиной — это вырезать под самый корень слабые стебли растения. Сломанные или поврежденные ветки лучше всего обрезать до здоровой почки.

Для чего нужно обрезать малину

Когда лучше всего делать весеннюю обрезку

Весна непредсказуемое время года. Достаточно сложно определить точно строк весенней обрезки. Поэтому ориентируемся на температуру воздуха, она должна быть приблизительно 5C.

Лучше всего уход за малиной начинать до того, как почки распустились, а растение еще «спит».

Предлагаем вам несколько простых советов, которые помогут вам правильно ухаживать за кустом малины:

засохшие почки на верхушке — признак незрелых или обмороженных ростков;

здоровые почки и веточки на срезе — зеленые, «мертвые» — коричневые;

желательно срезать верхушку до «живой» почки;

все веточки лучше всего укоротить на 10-20 см.

Весенняя обрезка малины считается необходимой процедурой, которая способствует перераспределению полезных веществ растения, теперь они поступают к ягодам, которые от этого станут слаще и крупнее.

Наши простые советы позволят даже начинающему садоводу увеличить урожай малины и обеспечить свою семью полезными ягодами. Теперь вы знаете, что весенняя обрезка малины — это необходимая процедура, которая позволит увеличить урожай ягод. Поделитесь этими советами с теми, кто рассчитывает на большое количество крупных ягод!

