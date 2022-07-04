Как обеспечить детскую безопасность в доме

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С первых дней жизни малыша все мамы и папы беспокоятся о его безопасности. Гораздо чаще молодые родители опасаются каких-то внешних обстоятельств, но не менее важно создать безопасную для ребенка среду дома.Как же обеспечить безопасность детей дома?Конечно, вы не сможете защитить малыша от абсолютно всех опасностей. Дети- это дети. Им безумно интересно все, что находится вокруг. Ребенок, в отличии от взрослого, пока еще не может представить себе последствия своих действий. Но вы можете научить их прогнозировать и избегать необоснованных авантюр. Вы можете рассказать ребенку, как действовать в той или иной ситуации, как справится с проблемой. Конечно, все это в большей степени применимо к достаточно взрослым деткам. А как же малыши?Маленький ребенокКазалось бы совсем недавно вы принесли из роддома маленький сверток счастья. Прошло буквально полгода, а малыш уже сидит, начинает ползать и вставать. Спокойное время осталось позади – за крохой нужен глаз да глаз.Детское любопытство безгранично. Маленькому непоседе интересно все: розетки, открытая дверь на балкон, спички в красивом коробке, бутылочка с яркой этикеткой или чашка на столе…Каждый современный дом наполнен тысячей опасностей для деток. Это и бытовая химия, и различные электроприборы, и острые углы мебели. Как же уберечь ребенка от угроз, и при этом не подавить самостоятельность и интерес к окружающему миру? Все учесть сложно, но возможно.Прежде всего, необходимо найти наиболее опасные для маленького исследователя места. На полу и нижних полках не должно быть вещей, которые он может разбить. Спрячьте уличную обувь, крема и губки для обуви, швабры и корма для домашних животных. Ведь малыш без промедления все пробует на вкус.Особую опасность представляют собой полиэтиленовые пакеты. Их шорох пробуждает интерес малышей, но играть с ними не стоит. Ребенок может проглотить кусочек пакета или вовсе одеть его на голову и задохнуться.Здоровье и безопасность дома1. Квартира под контролем: острые инструменты, химикаты, электроприборы хранятся в местах, недоступных для детей. Например, в верхних шкафах.2. Остерегайтесь огня: если у вас есть легковоспламеняющиеся материалы (например, бензин в гараже), убедитесь, что они надежно спрятаны от любопытных глаз малыша. Хорошо, если в доме (или на лестничной клетке) есть огнетушитель.3. Редко используемые электрические розетки, чтобы защитить ребенка от поражения электрическим током, необходимо закрыть заглушками.4. Вдали от кипятка: ставьте чайники и кастрюли на дальние горелки и подальше от края стола – чтобы ребенок не мог случайно опрокинуть их на себя.5. Безопасность: Если в вашем доме есть лестницы, установите ограждения, чтобы защитить вашего малыша от падения. Острые углы мебели закройте специальными накладками на углы.Не оставляйте ребенка без присмотраВсе несчастные случаи дома случаются в тот момент, когда ребенок остается один, без присмотра взрослых. Стоит отвернуться на минутку или отойти в туалет, как ребенок схватил нож или спички, обжегся об горячую духовку или наелся из одной миски с котом.Отличным вариантом в этом случае станет установка видеоняни в комнате ребенка. Достаточно разместить устройство в любом месте дома или квартиры. Умный гаджет позволит наблюдать за малышом в процессе приготовления еды, в душе или из другой комнаты.Видеоняня – крайне полезное приобретение для тех мам, кто выходит на работу и оставляет своего малыша с няней. Устройство поможет наблюдать за ребенком и няней, быть в курсе всех событий. Многие видеоняни имеют возможность записи видео.Так же гаджет включает в себя плеер с колыбельными, микрофон, динамик и многоцветную функцию подсветки, которая не мешает спать вашему ребенку.Помните, что ребенок только познает мир, поэтому некоторые события неизбежны. Вы не сможете защитить его от всех порезов, синяков или ссадин. Но, чтобы избежать серьезного вреда, обеспечить безопасность и здоровье ребенка, необходимо следовать правилам безопасности дома.



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