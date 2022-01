Как незаметно зашить дырку на куртке: полезные советы

Неприятно, когда любимый пуховик рвется, особенно на видном месте. Вдвойне обидно, когда вещь новая. Кажется, что вариантов решения немного: зашить заметным грубым швом или перекрыть нашивкой в ателье. Но нет! Порезы, дырки от сигарет, расхождение нитей по шву: можно исправить абсолютно всё. Главное – подходить к решению взвешенно и грамотно.

Редакция «Со Вкусом» расскажет, как незаметно зашить дырку, чтобы о случившейся неприятности никто не догадался. Даже вблизи. Эта статья не только убережет вас от расставания с полюбившейся вещью, но и сэкономит немалую сумму на покупку новой. Знакомьтесь с перечнем простых, но эффективных способов привести свою куртку в порядок.

Как незаметно зашить дырку на куртке?

Случаи порезов и разрывов ткани на пуховиках случаются довольно часто. Причем не только у детей, но и у взрослых. Разбираемся, что с этим делать.

Как зашить болоньевую ткань?

Этот способ касается исключительно разрыва полотна по шву. Для начала вещь выворачивается наизнанку. Если на месте разрыва есть подкладка, ее нужно распороть. После этого можно исправлять неприятность на швейной машинке или вручную. Для прочного шва вручную берите нить в два слоя. Сильно не затягивайте, чтоб не образовались складки. Следите, чтобы внешняя поверхность оставалась ровной. Стежки прошивайте по старым отверстиям прострочки и аккуратно зашейте дырку потайным швом сначала горизонтально, потом параллельно.

Как убрать порез на куртке?

Если дырка появилась на видном месте, повредив фактуру изделия, то следующий метод здорово выручит. Понадобится обычный утюг и рулонный лейкопластырь из аптеки. Отрежьте кусочек пластыря соответствующего размера и вставьте его в дырку клейкой стороной кверху. Затем подложите хлопковую ткань снаружи и пройдитесь горячим утюгом пару раз. Здесь важна аккуратность. Гладить необходимо на режиме без пара. Однако, чтоб следов не было видно вовсе, придется прибегнуть к различным маскировкам. Об этом рассказываем в следующих пунктах.

Чем задекорировать дырку?

Вышивка

Пожалуй, надежнее всего починить разрыв можно с помощью штопки и дальнейшей вышивки. Но для начала порванные куски нужно скрепить. Вырежьте кусочек клеевого флизелина. Размер должен быть на 1 сантиметр больше, чем место повреждения. Подложите его с внутренней стороны куртки. Подгоните границы порванного материала и прогладьте утюгом на средней температуре. Можете оставить как есть, но для долговечности дырку лучше все-таки зашить. Если в изделии уместна вышивка, заштопайте дырку и сформируйте одновременно узор. Есть вариант попроще — наклеить сверху материал и вышивать по нему. Не забывайте, что во время штопки утеплитель с места разрыва нужно удалить. Затем уже в отремонтированном изделии распределите его вручную. Сшейте подкладку. Заплатка из ткани

Они бывают абсолютно разными: с клеевой изнаночной стороной и обычной тканевой, в виде бейки, тесьмы, аппликаций, нашивок и шевронов. Последние часто встречаются с названиями музыкальных групп, спортивных команд или популярными надписями. Поэтому, если вы заядлый фанат или болельщик, поищите шеврон по своему вкусу. Так вещь станет не только отремонтированной, но и оригинальной. Для детских вещей отлично подходят аппликации на клеевой основе с мультипликационными героями. Тесьма — это тонкая тканевая лента, которой зачастую выполняется ремонт практически любой одежды. Она бывает из шерсти, льна и хлопка. Часто служит декоративной отделкой. Косую бейку применяют для окантовки деталей и завершения декоративного оформления дырки. Она отлично подходит для подворотов как на сгибах рукавов, так и по нижней кромке куртки. Кнопка или молния Если на рваном месте они уместны, пробуйте. Для начала подберите подходящую по стилю застежку. Вставьте на порванное место и пришейте. Для симметрии можно проделать такую же манипуляцию с противоположной стороны. Если порез небольшой, возьмите кусочек ткани (обычно прилагается к куртке) и закройте ею дырку. Затем пробейте место декоративными кнопками. Это простой и действенный способ незаметно убрать дырку и добавить вещи немного оригинальности.

Помните, для отремонтированных изделий обычный уход уже не подходит. Ведь стирать и утюжить их теперь нужно с особой осторожностью. В особенности это касается вещей, заклеенных с внутренней стороны. Избегайте данный участок материала во время глажки. А о том, как починить мех в домашних условиях, читайте здесь.

