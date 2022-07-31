Как необычный Nothing Phone (1) устроен внутри. Появилось видео с разборкой смартфона

Nothing Phone (1) стал одним из самых необычных смартфонов 2022 года, и теперь мы можем посмотреть, как он устроен внутри.





В Сети появилось видео с разборкой аппарата. Можно видеть, что процесс сопряжён с необходимостью отключения множества контактов и различных кабелей, поэтому разбирать смартфон нужно осторожно.

При этом каким-то уникальным процесс из-за дизайнерских особенностей смартфона не становится — это типичное современное устройство с плотной компоновкой, которое не очень просто разобрать. Собственно, источник поставил новинке лишь три балла из десяти за ремонтопригодность.