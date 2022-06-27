Как не попасться на новую уловку мошенников с AliExpress

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В России активировались мошенники с новой схемой, которая предусматривает использование бренда китайской торговой площадки AliExpress.





Об этом рассказало издание «Известия» со ссылкой на компанию-партнера нескольких ретейлеров. Кроме того, информацию подтвердили в маркетплейсе.

Пользователи получают сообщения через мессенджеры, где их уговаривают заняться раскруткой товаров на AliExpress. При этом требуется внести деньги в личный кабинет на стороннем сайте и сделать притворную покупку товара. При первой такой покупке потраченные деньги возвращаются с бонусом, однако затем сумму предлагают увеличить. Закономерно, что при повторной процедуре «работодатели» исчезают вместе с деньгами.

Источник отмечает, что таким образом свои деньги отдают злоумышленникам 5–7% получателей «предложений о работе».

В AliExpress сообщили журналистам, что к таким «схемам продвижения» никакого отношения не имеют и уже заявили в полицию.

Контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова пояснила: