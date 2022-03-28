Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Как не испортить второй брак JuliaPsychologist



Каждый из супругов мечтает об идеальном первом браке, который продлится всю жизнь, будет полон любви и взаимопонимания. Однако статистика показывает, что почти половина свадеб в первые пять лет сопровождается разводом. Повторный брак вселяет надежду завести более крепкие отношения. Люди, которые пережили неудачный опыт, стремятся создать счастливую длительную связь. Однако, чтобы испытать новые яркие эмоции, нужно выяснить причины недопонимания и оставить прошлое в прошлом.Исключить конфликты и предотвратить недопонимание во втором браке можно, только проанализировав частые ошибки:1. Типаж супруга. Многие пары заводят новые отношения с партнером, очень схожим с первым. В этом случае получается огромная вероятность того, что повторятся неудачи первого брака. Помните, что черты характера, привлекательные в период влюбленности, потом могут вызывать злость и раздражение.2. Постоянное сравнение. Во многих спорных аспектах жизни, особенно в бытовых вопросах, супруг неосознанно начинает сравнивать нынешнего партнера с предыдущим. Такое поведение может служить поводом для конфликта, выяснением отношений и ругательствам. Постоянное сравнение настоящего брака с прошлым возможно свидетельствует о неготовности человека к новым отношениям.3. Поведение в постели. Интимные отношения безусловно помогают понять и принять партнера. Однако, длительный брак оставляет след в сексуальном поведении. Идеалистические ожидания и стремление всеми способами избавиться от прошлых неудачных ощущений, могут привести к неадекватному восприятию новых отношений.4.Стремительность нового брака. Следует опасаться скоропостижного союза сразу после разрыва старых отношений. Если хотите построить действительно крепкую и длительную связь, то наберитесь терпения и хорошо узнайте нового партнера. Помните, что штамп в паспорте не является гарантией удачного брака.5. Частое общение бывших супругов. Некоторым партнерам получается сохранить дружеские отношения после распада брака. Важно такое общение дозировать. Активная связь с бывшим партнером может мешать новым отношениям, даже давать ложные надежды. Новый союз предполагает ограничение старых связей.6. Неготовность партнера. Печальный опыт первого брака может сделать человека осторожным и недоверчивым. Такой партнер может быть скуп на эмоции и действия в новых отношениях. Когда повторный брак больше похож на деловую сделку, то вряд ли он тоже продержится долго.7. Дети. Нежелание принимать малышей партнера от первого брака самая распространённая причина нового развода. Учтите, что новый брак может быть не только между одинокими мужчиной и женщиной, но уже между семьями с детьми. Удачно завести новые отношения в повторном браке поможет способность идти на компромисс.Важно научиться слышать и слушать своего партнера, иногда уступать или промолчать, а порой высказать собственное мнение и настоять на своем. Учитесь использовать негативный опыт прошлого брака, учитесь на его ошибках и исправляйте их в новых счастливых отношениях.



Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

загрузка...