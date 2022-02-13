



Как не допустить ранней половой связи у подростков JuliaPsychologist



Instruction

1. Распространенной причиной выступает алкогольное опьянение. Родители даже могут гордиться общительностью своего ребенка, но не учитывают, что встречи с друзьями могут проходить со спиртным. Опьянение вызывает сексуальное желание, которое трудно контролировать. Подростки может и не хотели бы совершать какие-то интимные действия, но находились не в том состоянии, чтобы трезво оценивать ситуацию.

2. Другой причиной ранней половой связи является мнение значимой группы. Если авторитетный для подростка человек постоянно делится своими любовными похождениями, то велик соблазн попробовать новые ощущения. Друзья могут иметь сексуальный опыт и порицать его отсутствие у какого-либо члена группы. Такое давление подталкивает к неразборчивым половым связям.

3. Отсутствие четкого понимая процесса близости может привести к сексуальной связи обманным путем более опытного или старшего партнера. Если родители слишком сильно оберегали свое чадо от любых откровенных тем, то подросток просто может не воспринять интимные действия как домогательство.

Note

Семья – первое место, где ребенок получает половое воспитание.

Малыш, как губка, впитывает особенности отношений между мамой и папой, братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Даже самые убедительные слова о важности быть внимательным к противоположному полу будут звучать неискренно, если в семье такого не наблюдается.

Хотите добиться от ребенка конкретного поведения, подайте ему личный пример.

Подростки могут черпать информацию об отношениях из клипов и сериалов, постов кумиров в интернете, пикап-блогов. Обговорите с ними, что большинство подобных методов общения с противоположным полом наиграно, преувеличено и не приспособлено к реальной жизни.

Лучший способ научить подростка общаться – расскажите реальные истории из жизни (своей, родственников, знакомых).

Useful advice

Психологи советуют родителям подростков:

1. Лучше сами просветите своего ребенка на половую тему. Пусть он получит достоверную информацию от вас, чем от сверстников.

2. Откровенный разговор необходим и неизбежен. Незнание навредит подростку сильнее, чем неловкая беседа с родителями.

3. Хорошим началом будет завести разговор о традициях семьи, планах ребенка на будущее.

4. Обговорите с подростком его ценностные ориентации. Узнайте о его желаниях на ближайшее время.

5. Расскажите о способах защиты от половых инфекций, о репродуктивном здоровье и возможных последствиях ранних половых связях.

6. Обсудите какой видит подросток свою будущую семью, своего партнера, какие моральные принципы он хотел бы прививать своим детям.

7. Напомните своему ребенку, что Вы гордитесь им и надеетесь, что он оправдает Ваши надежды. Можно высказать подростку мысль, что половые отношения без глубоких чувств могут опустошить душу. Любовь и физическое влечение совершенно разные понятия, иногда противоположные друг другу.



Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

загрузка...