Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Как навести порядок в себе и своей личной жизни JuliaPsychologist



Instruction

1. Все решает энергетика

Если Вы держитесь за нездоровые отношения, поддерживаете вредные привычки, мало отдыхаете и спите, то в жизни скорее всего преобладает негативная энергия. Вам свойственно переживать из-за мелочей, частые ссоры на пустом месте, восприятие жизни как наказания. Если Вы созидаете, вкладываете в себя, окружаете себя важными людьми, то жизнь полна позитивной энергетики. Вам присущи адекватные ограничения. Вы можете свободно высказать свою точку зрения, прислушиваетесь к другим. Не цепляете ярлыки на других, не осуждаете, ведете активный образ жизни.

2. Убеждения определяют жизненный путь

Наш жизненный опыт накладывает отпечаток на взрослую жизнь. Каждый может вспомнить несколько неприятных моментов из детства. Еще ни один взрослый не вырос без переживания страданий. Сосредоточьтесь на избавлении от ложных страданий. Действенный способ определить их – выяснить собственные страхи. Это подсознательные тревоги, которые негативно ограничивают нашу жизнь. Это внутренний голос, который пытается убедить, что мы чего-то недостойны. Представьте, какой была бы свободной Ваша жизнь без этих отягощающих мыслей.

3. Счастье в свободе

Если делать все, опираясь на собственные страхи, то можно прожить «чужую» жизнь. Многие люди строят отношения и карьеру по желанию семьи. Однако, тогда Вы никогда не будете делать то, чего хотите. Не поддавайтесь чужому мнению. Делайте то, чего хотите именно Вы. Определите для себя идеальный образ супруга и идите к нему. Многие взрослые люди выглядят мало энергичными. У них угасла мотивация менять свою нелюбимую жизнь. Наши мысли и убеждения влияют на нашу жизненную энергию. Негативный опыт, ложные убеждения не дают двигаться вперед. Однако, стоит их изменить, как все сферы начнут складываться в нужном направлении. Мы способны сами менять свои мысли и посылы.

4. Доверяйте интуиции

Людей часто посещает инсайт – иррациональная уверенность в волнующем вопросе. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Важно научиться обращать внимание на проявления интуиции. Во время обдумывания сложного вопроса, мы нередко ведем внутренний диалог с самим собой. Таким образом иррациональное начало направляет разум по нужному пути. Обращайте внимание на телесные проявления интуиции. Например, когда человек совершает ошибки, внезапно может заболеть живот или голова. Так внутренний голос сигнализирует о неверно принятом решении. Важно учитывать реакции организма в момент принятия важных решений. Если расшифруете значение этих сигналов, сможете успешнее решать любые вопросы. Именно с представлений в голове начинаются наши поступки, которые потом складываются в поведение и образ жизни.



Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

загрузка...