Как нашатырный спирт выручает в быту: 5 способов применения

Нашатырный спирт (обычно в концентрации 10 %) продается сегодня практически в любой аптеке. И он, как и пищевая сода, может стать незаменимым помощником в хозяйстве. Но перед использованием редакция «Со Вкусом» рекомендует запомнить несколько правил.

Самое главное: никогда не смешивайте нашатырный спирт с хлоркой. Эти компоненты незамедлительно вступают в реакцию, превращаясь в токсичные испарения. Нашатырный спирт может вызвать раздражение на коже и слизистых. Поэтому во время использования важно надевать перчатки, а после — проветривайте помещение.

5 бытовых применений нашатырного спирта

Итак, как вы уже поняли, нашатырный спирт используется не только в медицинских целях. Это замечательное средство в очистке окон и жира. Также он помогает при укусах насекомых, избавляет от пятен. Как именно он работает, читайте далее.

При очистке жира

Согласитесь, отмыть решетку от плиты или духовки еще та задачка. Особенно если накопился жир и нагар накапливались месяцами. Раствор гидроксида аммония справляется с подобными пятнами на ура. Для этого в большой таз налейте 5 литров теплой воды, затем добавьте 100 мл нашатырного спирта и замочите решетки на 20–25 минут. Потом интенсивно потрите тряпкой грязные места и ополосните чистой водой, чтоб не осталось следов спирта. От зуда после укусов насекомых

Если вас покусали комары, мошки или другие насекомые, смочите в нашатырном спирте ватный диск и потрите ним место укуса. Если вы его сильно расчесали, приготовьтесь к тому, что будет сильно пощипывать. Однако при чувствительной коже, лучше не рисковать и воспользоваться специальными средствами из магазина. Для придания блеска стеклянной поверхности

Поверьте, что зеркала, окна и хрусталь после нашатырного спирта будут не просто блестеть, а засверкают с новой силой. Для этого смешайте столовую ложку спирта и 2 стакана воды. Далее перелейте раствор в баночку с пульверизатором. Распылите получившеюся смесь на поверхность и вытрите тряпкой из мягкой ткани. Лучше всего справится микрофибра, ведь она не оставляет после себя ворсинок. 5 бытовых применений нашатырного спирта От неприятных запахов

Если пора избавиться от посторонних запахов в холодильнике, протрите полки смесью обычной воды и нашатырного спирта. Рецепт прост: 1 столовая ложка на 1 литр холодной воды. После этого ополосните всё чистой водой и оставьте холодильник открытым на пару-тройку часов, чтобы выветрился устойчивый запах спирта. Такой раствор еще и прекрасно удаляет мыльные отложения. Для белизны кроссовок

Обуви свойственно изнашиваться, но светлые кроссовки могут оказаться на мусорке раньше времени. Не секрет, что белая кожа со временем сильно желтеет. Поэтому вполне целые кроссовки могут просто потерять свой вид. Попробуйте следующее: смешайте раствор аммиака с водой в соотношении 1:1, намочите губку и хорошенько протрите ею обувь. Если такой способ не дал желаемого результата, попробуйте добавить к смеси немного зубной пасты.

Если же вы, все-таки, захотите сочетать нашатырный спирт с готовым чистящим средством, то обязательно проверяйте, чтобы в составе не было хлора. Если вещество попало в глаза, срочно промойте холодной водой. А о том, Как прочистить вантузом засор, не дожидаясь сантехника читайте здесь.

