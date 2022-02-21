Как нарастить корни у орхидеи: поможет специальная вода

Как нарастить корни у орхидеи: поможет специальная вода Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено


Я уже рассказывала, как оживить орхидею, если она начала увядать. Но даже здоровому растению нужен регулярный уход. Чтобы цветок активно развивался и радовал вас своими бутонами, его нужно подкармливать. В магазинах продают различные удобрения, да и народных средств хватает. Одно из таких — имбирная вода. Она помогает нарастить жирные корни у орхидеи.

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Как вы уже догадались, вам понадобится имбирь. Корнеплод отлично зарекомендовал себя как противовирусное средство для людей. Не менее полезен он и для растений. Благодаря своим антибактериальным свойствам имбирь защищает цветы от плесени и гнили. Давайте же приготовим имбирную воду, чтобы сделать орхидею еще красивее.

Имбирная вода для наращивания корней у орхидеи

Для имбирной воды нужно всего два ингредиента: имбирь и вода. Возьмите кусочек корня весом 70 г, нарежьте его небольшими кусочками и разомните в ступке. Также можете натереть его на мелкой терке. Основная ваша задача — измельчить имбирь достаточно, чтобы добыть сок.

© Depositphotos

Переложите полученную массу в марлю и хорошо отожмите. Если корнеплод свежий, из такого количества должна получится 1 ст. л. сока.

Перелейте сок в бутылку и залейте 1 л отстоявшейся воды комнатной температуры. Закройте и встряхните, чтобы перемешать содержимое.

Используйте жидкость для опрыскивания растения. Распыляйте воду не только на надземную часть орхидеи, но на корни. Следите, чтобы имбирная жидкость не оставалась в пазухах, которые находятся у основания стеблей. Вымочите образовавшиеся лужицы ватными дисками.

© Depositphotos

Чтобы нарастить корни у орхидеи, ее нужно обрабатывать имбирной водой еженедельно. Если же вы просто хотите укрепить растение, достаточно 1 опрыскивания в месяц. Приготовить питательную воду для подкормки можно очень просто и быстро. И при этом получить замечательный эффект за короткий срок!

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