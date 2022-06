Как начать свой бизнес аэродизайнера с нуля

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Аэродизайн. Оформление детского сада на выпускной. gala116



You will need

-средства для старта в бизнес

-пройти курс обучения

-много времени и сил

-место работы

-терпение

-творческие задатки

Instruction

1. Начать путь аэродизайнера не сложно, но все же нужно время и терпение. Найдите подходящий курс обучения для новичков в данном деле. С ним вам будет проще выяснить все тонкости и детали. Пройдите его и рассчитайте бюджет на первый закуп. Обычно он составляет до 20.000 тысяч рублей. Поищите оптовые магазины и базы, где вы в последующем сможете заказывать товар и гелий.

2. После закупа необходимых вещей попробуйте надуть несколько видов шаров с гелием. А также скрутить мини фигуры из ШДМ (шары для моделирования). Фигуры делайте самые простые. Если все получается, то вы на верном пути. Очень много видео уроков находится в просторах интернета. Загляните и делайте все поэтапно.

3. Создайте страницы в социальных сетях. Заполните информацией. Начинайте искать первых клиентов. На начальном этапе не завышайте цены до уровня умельца, а делайте их оптимальными. Но не в коем случае нельзя их и занижать, иначе ваш бизнес будет работать в убыток и не продержится долго среди конкурентов.

4. Чтоб поставить верные цены, которые не ущемят вас и понравятся покупателю нужно сделать такой расчет: цена баллона с гелием делим на количество шаров, которые модем выдуть из него, прибавляем стоимость шара и порцию полимерного клея, а также стоимость ленты и не забудьте цену того, как вы оцениваете свой труд и получаете стоимость на один шар.

5. Помимо курса начального уровня постепенно проходите еще и еще различные обучения, как практические, так и теоретические. Можно пройти курс по фотографированию. Фотография в любом бизнесе имеет важную роль. Первым делом куда смотрит потенциальный заказчик это фотография. Для хорошего качества купите фото фон и научитесь пользоваться приложениями для их обработки.

Note

Обязательно экспериментируйте. Дуйте шары, крутите фигуры. Все приходит с опытом. Проходите много обучений разного вида и содержания. Онлайн и оффлайн курсы дают разные знания и навыки. При первом закупе шаров, оборудования и баллонов избегайте покупки ненужных товаров. Берите самое универсальное, а остальное приобретёте по мере поступления заказов. Ведь у шаров тоже есть срок годности, а в начале пути на некоторые позиции может не быть спроса и товар станет не пригодным. Баллоны берите 10 литров. Не берите сразу большой, так как он в разы дороже. Всегда оставляйте мысль, что, если в процессе работы вам покажется, что это не ваше дело, малое количество товара можно будет быстрее распродать.

Useful advice

Не бойтесь пробовать! Бизнес в сфере аэродизайна очень прибыльный и самый малозатратный на начальном этапе.



Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)