Как мыть стеклянную посуду: секреты и хитрости

Как вернуть стеклянным бокалам и стаканам первоначальный блеск? Влияет ли процесс их мытья на прозрачность стекла? Как и чем лучше мыть стеклянную посуду? Рассказываю и делюсь советами.

Как мыть стеклянную посуду: секреты и советы

Хрустальная и стеклянная посуда может украсить любой праздничный стол. Могу поспорить, в вашем серванте тоже найдется парочка хрустальных бокалов, доставшихся от мамы или бабушки. Но и стеклянные изделия тоже могут смотреться ничем не хуже. А чтобы стекло играло на свету, как хрусталь, за ним нужно правильно ухаживать и мыть по всем правилам.

Ручная мойка и посудомоечная машина: что лучше?

Каждая хозяйка скажет, что посудомоечная машинка на кухне — настоящая находка! С ней нет необходимости возиться в воде, а посуда отмывается идеально и высушивается без разводов. Но если говорить о том, как мыть бокалы тонкого стекла, то все же лучше делать это вручную. Многие известные производители стеклянной посуды (Bohemia, Villeroy & Boch, Riedel) советуют мыть бокалы руками и сразу же тщательно их вытирать. В этом случае не останется никаких разводов от воды.

Если вы все же привыкли мыть посуду в посудомойке, выбирайте режим с прохладной водой, не более 30 градусов. Из-за слишком высоких температур тонкое стекло может потускнеть или покрыться голубым налетом и потерять прозрачность. Для вытирания бокалов и стаканов используйте хлопковые полотенца из гладкой ткани, чтобы не оставалось ворсинок. Если стаканы будут сохнуть естественным путем, от капель жёсткой воды на них могут оставаться разводы и белый налет.

Что использовать для мытья?

Мыть стеклянную посуду я привыкла обычным моющим средством. Ведь стаканы и бокалы — это емкости не для пищи, а для напитков, и жирных разводов на них не будет. Достаточно взять губку и хорошенько вымыть бокалы после застолья в прохладной воде. Лучше делать это сразу, так как некоторые цветные жидкости могут окрасить прозрачное стекло.

А вот что еще можно использовать для мытья стекла:

пищевую соду — она поможет удалить налет и даже застарелые пятна, вернуть кристальный блеск, но тонкое стекло нужно начищать содой бережно и осторожно;

горчичный порошок — еще более щадящее и более мягкое средство, чем сода, но такое же эффективное, к тому же экологичное и безопасное;

уксус или лимонную кислоту — растворите в емкости с водой пару столовых ложек уксуса или порошок лимонной кислоты, ополосните бокалы мосле мытья в этом растворе, а потом в чистой воде, это вернет яркий глянцевый блеск.

Как видите, ничего сложного в мытье стеклянных бокалов нет. Главное не оставлять их после застолья с остатками напитков и мыть в прохладной воде.

