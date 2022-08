Как мыть малину: ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки

На вопрос, нужно ли мыть малину, биологи и врачи единогласно отвечают: «Не обязательно». Если ягода была собрана с домашнего куста, не лежала на земле, если точно известно, что она не была обрызгана ничем химическим, то можно обойтись и без мытья. К примеру, варенье, компоты и джемы нужно кипятить обязательно, таким образом большинство бактерий точно погибнет.

Тару для хранения замороженной ягоды обычно стерилизуют или просто обдают кипятком. Для дезинфекции этого достаточно. А вот как мыть малину перед едой, чтобы при этом ягоды не истекли соком, редакция «Со Вкусом» рассказывает в статье ниже.



Почему малину не моют и правильно ли это

От мытья ягод отказываются по следующим причинам:

малина превратится в непригодное месиво

ягода обладает бактерицидным свойством, поэтому в мытье нет особого смысла

так из малины вымываются витамины, соответственно польза уменьшается.

Однако ветер разносит по ягодам пыль и выхлопные газы (если кусты растут недалеко от дороги). Также неизвестно, какие руки собирали малину, если продукт был куплен на рынке. Поэтому ягоды всё же стоит помыть, особенно когда планируете есть в свежем виде.



Не мыть допустимо лишь тогда, когда ягода будет подвергаться термической обработке или замораживанию. Мыть малину нужно непосредственно перед употреблением. Однако помните, что намоченная ягода молниеносно покрывается плесенью, даже если поставить в холод.

Как правильно мыть малину

Первым делом, малину нужно перебрать, дабы удалить листики, насекомых и мелкий мусор. После этого переложите ягоды в дуршлаг, предварительно поставленный в таз с водой. Дайте малине 5 минут так постоять. Если подозреваете, что внутри остались личинки жуков или червяки, подержите дуршлаг с ягодами в соленом растворе (10 г соли на 1 литр). Повторите процедуру дважды. И только после этого разложите ягоды на полотенце, чтобы стекла лишняя вода. На это потребуется около 15 минут.



Чтобы максимально продезинфицировать ягоды, возьмите две глубокие миски. В одну налейте ледяную воду, а во вторую – очень горячую. Выложите малину в сито и опустите поочередно в каждую миску на несколько секунд. Можно также промыть ягоды под холодным душем, но под слабой струей воды, однако эффект от такого мытья по сравнению с маканием хуже.



Здоровый образ жизни подразумевает не только полезную растительную пищу, но и правильную обработку и уход за ней. Перед самой едой необходимо мыть абсолютно все фрукты, овощи и ягоды. Ведь только с чистой едой отравление исключено.

