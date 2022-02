Как можно использовать лимонную кожуру: эффективные способы

Лимон — это кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Вот почему его активно используют для профилактики различных заболеваний. Но мало кто знает, что и кожура этого фрукта очень полезна. Потому ее ни в коем случае не стоит выбрасывать. Так как можно использовать лимонную кожуру?

Об этом и многом другом вы узнаете в нашей статье. Поверьте, после этого выбрасывать кожуру от лимона не придется. Ведь вы будете знать о том, как же ее можно применять.

Как можно использовать лимонную кожуру

Всем известно о пользе лимона. Этот фрукт помогает при лечении простудных заболеваний. Также он обладает противовоспалительным действием. А еще лимон избавляет организм от вредного холестерина. Потому его стоит почаще употреблять в пищу. Ну а как же поступить с лимонной кожурой? Главное — не выбрасывать ее.

Ведь она обладает немалым количеством лечебных свойств. В лимонной кожуре содержатся эфирные масла, которые помогают бороться с варикозным расширением, так как они оказывают тонизирующий эффект. К тому же кожура лимона помогает уменьшить воспалительные процессы при полиартрите. Важно лишь знать, как ее правильно использовать.

Первый способ применения

Для этого понадобится два лимона и оливковое масло. Сперва очищаем фрукты от кожуры, которую мы будем использовать. Шкурку от лимона нарезаем небольшими кусочками и помещаем в банку. Заливаем оливковым маслом и оставляем так на 14 дней. Затем этой смесью натираем пораженные участки и обматываем марлей. Оставляем на ночь. Больше ничего делать не нужно.

Второй способ применения

Этот способ подойдет для тех, кто хочет иметь крепкие десны. Берем лимон, снимаем кожуру и мелко ее нарезаем. Прикладываем к десне на 5–10 минут. Повторяем эту процедуру 2 раза в неделю. И в результате получаем здоровые десны.

Вот почему так важно хранить лимонную кожуру, ведь она не менее ценная, если сравнивать с цедрой. Потому стоит покупать этот фрукт почаще. Так как, если вы заботитесь о своем организме, лимон уж точно не помешает, а принесет лишь пользу.

