Как можно использовать лимонную кожуру: эффективные способы

Как можно использовать лимонную кожуру: эффективные способы Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено


Лимон — это кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Вот почему его активно используют для профилактики различных заболеваний. Но мало кто знает, что и кожура этого фрукта очень полезна. Потому ее ни в коем случае не стоит выбрасывать. Так как можно использовать лимонную кожуру?

Об этом и многом другом вы узнаете в нашей статье. Поверьте, после этого выбрасывать кожуру от лимона не придется. Ведь вы будете знать о том, как же ее можно применять.

© Depositphotos

Содержание
  1. Как можно использовать лимонную кожуру
  2. Первый способ применения
  3. Второй способ применения

Как можно использовать лимонную кожуру

Всем известно о пользе лимона. Этот фрукт помогает при лечении простудных заболеваний. Также он обладает противовоспалительным действием. А еще лимон избавляет организм от вредного холестерина. Потому его стоит почаще употреблять в пищу. Ну а как же поступить с лимонной кожурой? Главное — не выбрасывать ее.

© Depositphotos

Ведь она обладает немалым количеством лечебных свойств. В лимонной кожуре содержатся эфирные масла, которые помогают бороться с варикозным расширением, так как они оказывают тонизирующий эффект. К тому же кожура лимона помогает уменьшить воспалительные процессы при полиартрите. Важно лишь знать, как ее правильно использовать.

© Depositphotos

Первый способ применения

Для этого понадобится два лимона и оливковое масло. Сперва очищаем фрукты от кожуры, которую мы будем использовать. Шкурку от лимона нарезаем небольшими кусочками и помещаем в банку. Заливаем оливковым маслом и оставляем так на 14 дней. Затем этой смесью натираем пораженные участки и обматываем марлей. Оставляем на ночь. Больше ничего делать не нужно.

© Depositphotos

Второй способ применения

Этот способ подойдет для тех, кто хочет иметь крепкие десны. Берем лимон, снимаем кожуру и мелко ее нарезаем. Прикладываем к десне на 5–10 минут. Повторяем эту процедуру 2 раза в неделю. И в результате получаем здоровые десны.

© Depositphotos

Вот почему так важно хранить лимонную кожуру, ведь она не менее ценная, если сравнивать с цедрой. Потому стоит покупать этот фрукт почаще. Так как, если вы заботитесь о своем организме, лимон уж точно не помешает, а принесет лишь пользу.

The post Как можно использовать лимонную кожуру: эффективные способы appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)  
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru