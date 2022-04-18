Как Мадонна, Кайли Дженнер, Джиджи Хадид, Кейт Бекинсейл отметили Пасху

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17 апреля католики и протестанты отмечали Пасху, один из главных христианских праздников. Знаменитости в этот уикенд поздравляли своих подписчиков и охотно делились семейными фотографиями с домашних торжеств, запечатлевшими неотъемлемые атрибуты праздника: разноцветные яйца, сладости и фигурки пасхальных кроликов. Spletnik собрал самые яркие фотографии.
Мадонна с сыном Дэвидом
Мадонна с детьми
Дочь Мадонны Мерси ДжеймсКайли Дженнер с дочерью СтормиТрэвис Скотт с сыномФото из инстаграма* Кайли Дженнер
Дэвид Бекхэм с кроликом КокоХарпер Севен Бекхэм с кроликом КокоЕва Лонгория с сыном СантьягоГвен Стефани с мужем Блейком ШелтономЭшли Грэм с детьмиЭшли Грэм с сыном ИсаакомДжон Траволта с детьми Бенджамином и ЭллойНики Хилтон с детьмиБрайс Даллас ХовардСиара и Рассел Уилсон с детьмиКэндис Свейнпол с сыномКейт БекинсейлАманда СейфридДочь Аманды Сейфрид НинаСын Аманды Сейфрид ТомасХилари Дафф с детьми
Джиджи Хадид со сводной сестрой МариэллойДжиджи Хадид с сестрой Беллой, братом Анваром отцом Мохаммедом и сводными сестрами Мариэллой и Аланой
София Вергара с сестрой КлаудиейСофия Вергара с мужем Джоном Манганьелло Жизель Бундхен с дочерью ВивианЭшли Симпсон с семьейТрейси Эллис Росс с семьейИтан Хоук с детьмиРиз УизерспунРоберт Дауни — младший
Хлое Кардашьян с дочерью Тру
Шакира
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