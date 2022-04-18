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    Как Мадонна, Кайли Дженнер, Джиджи Хадид, Кейт Бекинсейл отметили Пасху

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Как Мадонна, Кайли Дженнер, Джиджи Хадид, Кейт Бекинсейл отметили Пасху

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    Как Мадонна, Кайли Дженнер, Джиджи Хадид, Кейт Бекинсейл отметили Пасху

    17 апреля католики и протестанты отмечали Пасху, один из главных христианских праздников. Знаменитости в этот уикенд поздравляли своих подписчиков и охотно делились семейными фотографиями с домашних торжеств, запечатлевшими неотъемлемые атрибуты праздника: разноцветные яйца, сладости и фигурки пасхальных кроликов. Spletnik собрал самые яркие фотографии.

    Мадонна с сыном ДэвидомМадонна с сыном Дэвидом

    Мадонна с детьмиМадонна с детьмиМадонна

    Мадонна

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