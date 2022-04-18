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Как Мадонна, Кайли Дженнер, Джиджи Хадид, Кейт Бекинсейл отметили Пасху

17 апреля католики и протестанты отмечали Пасху, один из главных христианских праздников. Знаменитости в этот уикенд поздравляли своих подписчиков и охотно делились семейными фотографиями с домашних торжеств, запечатлевшими неотъемлемые атрибуты праздника: разноцветные яйца, сладости и фигурки пасхальных кроликов. Spletnik собрал самые яркие фотографии.

Мадонна с сыном Дэвидом

Мадонна с детьми

Дочь Мадонны Мерси Джеймс Кайли Дженнер с дочерью Сторми Трэвис Скотт с сыном Фото из инстаграма* Кайли Дженнер

Дэвид Бекхэм с кроликом Коко Харпер Севен Бекхэм с кроликом Коко Ева Лонгория с сыном Сантьяго Гвен Стефани с мужем Блейком Шелтоном Эшли Грэм с детьми Эшли Грэм с сыном Исааком Джон Траволта с детьми Бенджамином и Эллой Ники Хилтон с детьми Брайс Даллас Ховард Сиара и Рассел Уилсон с детьми Кэндис Свейнпол с сыном Кейт Бекинсейл Аманда Сейфрид Дочь Аманды Сейфрид Нина Сын Аманды Сейфрид Томас Хилари Дафф с детьми

Джиджи Хадид со сводной сестрой Мариэллой Джиджи Хадид с сестрой Беллой, братом Анваром отцом Мохаммедом и сводными сестрами Мариэллой и Аланой

София Вергара с сестрой Клаудией София Вергара с мужем Джоном Манганьелло Жизель Бундхен с дочерью Вивиан Эшли Симпсон с семьей Трейси Эллис Росс с семьей Итан Хоук с детьми Риз Уизерспун Роберт Дауни — младший

Хлое Кардашьян с дочерью Тру

Шакира

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