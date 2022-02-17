Как легко очистить миндаль от кожуры

Как легко очистить миндаль от кожуры Полезные советы
На чтение 2 мин. Просмотров 6 Опубликовано Обновлено


Во многих рецептах ореховых десертов требуется именно очищенный миндаль. Конечно, он продается в магазине, но немного дороже обычного. Да и срок хранения очищенного ореха меньше, чем миндаля в кожуре. Поэтому лучше всего очистить миндаль от кожуры самому непосредственно перед приготовлением десерта.

Нас не раз спрашивали, как можно легко и быстро очистить миндаль от кожуры. У вас это получится в 2 счета. Чтобы научиться обрабатывать орехи, как это делают на профессиональной кухне, ознакомьтесь со следующей информацией.

Содержание
  1. Как очистить миндаль от кожуры всего в 3 этапа
  2. Этап №1
  3. Этап №2
  4. Этап №3
  5. Как хранить миндаль

Как очистить миндаль от кожуры всего в 3 этапа

Этап №1

© Depositphotos

В кастрюлю налейте воду. Поставьте ее на огонь и доведите до кипения. В кипящую воду погрузите миндаль в кожуре. Варите не больше 1 минуты. Поверьте, сваренный миндаль — испорченный продукт.

Этап №2

Спустя минуту откиньте миндаль на дуршлаг или сито. Дайте стечь воде. Миндаль промойте под холодной проточной водой. Вы уже можете заметить, как сморщилась кожица. Обсушите орехи бумажными полотенцами.

Этап №3

А теперь самое основное: немного сдавливая зернышко пальцами, снимите с него кожицу. Сильно не давите, чтобы орешек не улетел на другую сторону кухни. Помните, под кожицей миндаль стал скользким. Очистите орехи один за другим.

Как хранить миндаль

© Depositphotos

Очищенный миндаль снова обсушите бумажной салфеткой, по желанию подсушите его на сухой сковороде. В сыром виде орехи можно хранить в сухой таре месяц или два. Следите, чтобы они не зацвели. Если миндаль подсушить, он хранится дольше.

Из очищенного миндаля можно приготовить муку или добавить его в десерт. Конечно, без кожицы орешки смотрятся куда аппетитнее. А вы раньше очищали миндаль? Каким способом пользовались?

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