Как легко очистить миндаль от кожуры

Во многих рецептах ореховых десертов требуется именно очищенный миндаль. Конечно, он продается в магазине, но немного дороже обычного. Да и срок хранения очищенного ореха меньше, чем миндаля в кожуре. Поэтому лучше всего очистить миндаль от кожуры самому непосредственно перед приготовлением десерта.
Нас не раз спрашивали, как можно легко и быстро очистить миндаль от кожуры. У вас это получится в 2 счета. Чтобы научиться обрабатывать орехи, как это делают на профессиональной кухне, ознакомьтесь со следующей информацией.
Как очистить миндаль от кожуры всего в 3 этапа
Этап №1
В кастрюлю налейте воду. Поставьте ее на огонь и доведите до кипения. В кипящую воду погрузите миндаль в кожуре. Варите не больше 1 минуты. Поверьте, сваренный миндаль — испорченный продукт.
Этап №2
Спустя минуту откиньте миндаль на дуршлаг или сито. Дайте стечь воде. Миндаль промойте под холодной проточной водой. Вы уже можете заметить, как сморщилась кожица. Обсушите орехи бумажными полотенцами.
Этап №3
А теперь самое основное: немного сдавливая зернышко пальцами, снимите с него кожицу. Сильно не давите, чтобы орешек не улетел на другую сторону кухни. Помните, под кожицей миндаль стал скользким. Очистите орехи один за другим.
Как хранить миндаль
Очищенный миндаль снова обсушите бумажной салфеткой, по желанию подсушите его на сухой сковороде. В сыром виде орехи можно хранить в сухой таре месяц или два. Следите, чтобы они не зацвели. Если миндаль подсушить, он хранится дольше.
Из очищенного миндаля можно приготовить муку или добавить его в десерт. Конечно, без кожицы орешки смотрятся куда аппетитнее. А вы раньше очищали миндаль? Каким способом пользовались?
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